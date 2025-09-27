  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Локомотив» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

вчера, 18:22
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Московский футбольный клуб «Локомотив» со счетом 1:0 обыграл казанский «Рубин» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.

Гол забил Дмитрий Баринов на 79-й минуте после грубой ошибки вратаря «Рубина» Евгения Ставера. Первый матч за «Рубин» провел полузащитник Далер Кузяев, который вышел на замену после перерыва.

Кузяеву 32 года, его последним клубом был французский «Гавр», который он покинул в июне по окончании контракта. По ходу карьеры полузащитник также выступал за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Ахмат» и «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России.

«Локомотив» прервал серию из пяти ничьих и возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 20 очков. Московская команда одержала 5 побед при 5 ничьих. «Локомотив» остается одной из двух команд, не потерпевшей ни одного поражения в текущем чемпионате, наряду с калининградской «Балтикой». «Рубин» располагается на 7-й строчке, в активе клуба 15 очков.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с московским «Динамо», «Рубин» примет самарские «Крылья Советов». Встречи пройдут 4 октября.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
«Брентфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 16:35
«Ахмат» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей, обыграв «Акрон»
Вчера, 15:52
Российские футболисты сыграли вничью с белорусами на старте Игр стран СНГ
Вчера, 15:45
«Бавария» разгромила «Вердер»
26 сентября
Роналду забил 947-й гол в карьере
26 сентября
«Зенит» забил девять голов «Динамо» в матче молодежной лиги
26 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:16
Наконец то Локо с победой
Сп62
Сп62
вчера в 20:23
Говорят, что везёт сильнейшим. Вот Локомотиву и повезло, а Ставеру нет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:11
Вроде дело шло к ничьей, но паровозы вырвали все же 3 очка!!))
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:09
Болельщиков Локомотива с победой! Признаться, до начала встречи был уверен, что сегодня подопечные Галактионова сохранят нолик в графе "поражения" и снова закончат матч вничью. По ходу всего матча игроки обеих команд делали всё чтобы матч закончился миром и только Ставер, решил, что не бывать этому, его ляп можно сравнить с пропущенным голом Филимонова от Шевченко, кто помнит. После забитого гола гости спохватились, да поздно, как говорится поезд уже ушёл, при чём сразу на первое место в турнирной таблице. Надеюсь в следующем туре их везение закончится, и наконец-то закроется их "баранка" в турнирной таблице.
Болейте за своих, а не против чужих!
Пепс
Пепс ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:07
Да не было особого давления. Вату катали без особых моментов, да стандарты исполняли.
derrik2000
derrik2000 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 18:58
"Аргентина- Камерун 0:1 (Милла)"

НЕ Милла, а Омам Бийик.
Я помню его "полёт в стратосферу" за мячом в матче-открытии чемпионата мира.
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:56
Если самих игроков, хозяев, тренеров и болел паровозов устраивает такая "победа", то пусть с этим и живут.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:54
Благодарю за поздравление. Насчёт логики в футболе...вспоминаются матчи ЧМ Бразилия - Аргентина 0:1 (Канниджа), Аргентина - Камерун 0:1 (Милла).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:53
Красивый гол забил Рубин, жаль, что отменили. ВАР внёс свою лепту в победу Локо.. Болельщикам Рубина не унывать, хорошая команда.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 18:51
Футбол логичен. И результат тоже. Давление Локо и привело к этой ошибке вратаря. Он просто расслабился, считая, что мяч легкий. Так что не терзайся. с победой!
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Пепс (раскрыть)
вчера в 18:50
На мой скромный взгляд покруче. Никто и не спорит, что случайно выиграли. Игра ничейная. Остынь. Такое случается.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:48
Не ошибись Ставер - 6-я подряд ничья была бы. Когда выглядишь предпочтительнее, то и матчи выиграваются совсем не так. Не правда ли?) А Батраков пацан ещё. Машины и те ломаются. Да и внимание ещё и со стороны соперников повышенное стало. Рано или поздно приноровятся к нему. Вот тогда и посмотрим на Алексея, чего он стоит.
Пепс
Пепс ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 18:42
В каком месте у Рубина состав покруче увидел? На трасфермаркете состав Локо в 2 раза дороже чем у нас. Выиграли случайно бл,
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 18:42
Со стороны, непредвзятым взглядом человека, разбирающегося в футболе, Локо выглядел предпочтительнее и выиграл вполне по делу. Играли прилично и с желанием. Вяловатым был только Батраков. Устал ? (От бесконечных похвал и "интереса" топ клубов ?)
Пепс
Пепс
вчера в 18:39
Как же не по децки фартануло Локо сегодня. ((((( Случайный гол забили сами и сантиметровый офсайд красивейшего гола Рубина. 😡😡😡😡 Крепкая игра Рубина понравилась. Каждый знал что делать и спокойно вели игру до глупой ошибки Ставера....
Тот случай когда Локо не заслужил победы , а Рубин поражения.
Кузяев неплохо вошел в игру, как то и мячик начал держаться внизу сразу, пасы отдавал точные, спокойно без суеты... Наберет еще форму.
Жаль вот так проигрывать ((((
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:36, ред.
Наконец-то! Победа. Колоссальное везение: ошибка Ставера (удар у нашего кэпа вышел не 100% убойный), невнятный Рубин (состав то у них покруче нашего), и НОРМАЛЬНО СУДЬИ отработали.
Безоговорочной эту победу не назовёшь, но с победой, Паровозы!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 