«Локомотив» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

1758986565

вчера, 18:22

Московский футбольный клуб «Локомотив» со счетом 1:0 обыграл казанский «Рубин» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла в Москве.

Гол забил Дмитрий Баринов на 79-й минуте после грубой ошибки вратаря «Рубина» Евгения Ставера. Первый матч за «Рубин» провел полузащитник Далер Кузяев, который вышел на замену после перерыва.

Кузяеву 32 года, его последним клубом был французский «Гавр», который он покинул в июне по окончании контракта. По ходу карьеры полузащитник также выступал за «Карелию», нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Ахмат» и «Зенит», с которым пять раз становился чемпионом России.

«Локомотив» прервал серию из пяти ничьих и возглавляет турнирную таблицу РПЛ , набрав 20 очков. Московская команда одержала 5 побед при 5 ничьих. «Локомотив» остается одной из двух команд, не потерпевшей ни одного поражения в текущем чемпионате, наряду с калининградской «Балтикой». «Рубин» располагается на 7-й строчке, в активе клуба 15 очков.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с московским «Динамо», «Рубин» примет самарские «Крылья Советов». Встречи пройдут 4 октября.