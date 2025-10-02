  • Поиск
Глушаков назвал футболистов, которые сыграют в его прощальном матче

02 октября 2025, 22:31

Победитель Лиги чемпионов в составе португальского «Порту», бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев, четырехкратный обладатель Кубка России в составе столичного «Локомотива» Маринато Гилерме примут участие в прощальном матче бывшего футболиста сборной России и «Спартака» Дениса Глушакова. Об этом Глушаков сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее Глушаков объявил, что проведет прощальный матч на подмосковной «Арене-Химки» 11 октября.

В матче также примут участие Егор Титов, Роман Павлюченко, Артем Ребров, Сергей Овчинников, Дмитрий Сычев, Дмитрий Лоськов и другие. Тренерами команд будут Юрий Семин, Ринат Билялетдинов, Олег Романцев и Ринат Дасаев.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные «Химки». Ранее полузащитник играл за «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», московские «Спартак» и «Локомотив», армянский «Урарту», «Спартак» из Костромы. В составе столичного «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.

h9euw5b4qwk2
h9euw5b4qwk2
вчера в 07:30
Неплохая компашка будет потом всю ночь в баньке гудеть
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 07:01, ред.
А к чему прощальный матч? Он, что - легенда?
shlomo2
shlomo2
вчера в 06:52
Матч пройдет в бане и катать будут пивасик...:))))
adekvat
adekvat
вчера в 06:26
Я думал этот болтун давно на кресле качалке перед телевизором отдыхает.
112910415
112910415
вчера в 05:28
карьера-то не скучная была !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 03:16, ред.
В команде почти половина вратари, а тренеров ещё больше. Наверное, каждого индивидуально тренировать будут😆
А ещё мне интересно, во что это выльется в финансовом плане...
STVA 1
STVA 1
02 октября в 23:09
Ну а потом можно и позволить))
Alex_67
Alex_67
02 октября в 22:57
Не слишком ли долго думаешь, Денис, о том, как провести свой прощальный матч? Уже начали забывать о тебе... Хотя истинные красно-белые болельщики, что бы ни говорили, помнят хорошо и тебя с партнёрами и тот Спартак, который стал чемпионом России 🇷🇺 после долгого перерыва. Твой-то след, в этом событии, один из самых ярких. Матч обязательно посмотрю, его покажут, я надеюсь?
Варвар7
Варвар7
02 октября в 22:46
Матч должен быть весёлым - как и сам Денис...)))
