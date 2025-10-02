Глушаков назвал футболистов, которые сыграют в его прощальном матче

1759433488

Победитель Лиги чемпионов в составе португальского «Порту», бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев, четырехкратный обладатель Кубка России в составе столичного «Локомотива» Маринато Гилерме примут участие в прощальном матче бывшего футболиста сборной России и «Спартака» . Об этом Глушаков сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее Глушаков объявил, что проведет прощальный матч на подмосковной «Арене-Химки» 11 октября.

В матче также примут участие Егор Титов, Роман Павлюченко, Артем Ребров, Сергей Овчинников, Дмитрий Сычев, Дмитрий Лоськов и другие. Тренерами команд будут Юрий Семин, Ринат Билялетдинов, Олег Романцев и Ринат Дасаев.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные «Химки». Ранее полузащитник играл за «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», московские «Спартак» и «Локомотив», армянский «Урарту», «Спартак» из Костромы. В составе столичного «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.