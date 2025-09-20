  • Поиск
Марио Фернандес объяснил, почему решил завершить футбольную карьеру

20 сентября 2025, 14:43

Бывший футболист ЦСКА, петербургского «Зенита» и сборной России Марио Фернандес принял решение завершить карьеру из-за серьезной травмы и продолжительного перерыва. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

«У меня была очень серьезная травма, мне сделали операцию. Долгое время был без команды и не играл на профессиональном уровне. Сейчас мое тело больше не соответствует ритму профессионального футбола. Взвесив все за и против, я решил завершить профессиональную карьеру», — сказал Фернандес.

В 2024 году игрок перенес операцию из-за грыжи шейного диска со сдавлением спинного мозга. Защитник получил травму в товарищеском матче «Зенита» с сербской «Црвеной Звездой» (0:1), из-за чего пропустил весь остаток сезона-2023/24. В сезоне-2024/25 Фернандес был без команды.

Фернандесу 35 лет, последним клубом в его карьере был петербургский «Зенит», за который он выступал в сезоне-2023/24. С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за московский ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок России, один раз — кубок страны. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России и дошел с ней до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира.

Шуня771
Шуня771
вчера в 05:06, ред.
Вот здесь явно надо чётко отделить зелёных мух от котлет...
Да, бесспорно, Марио, как игрок, был великолепным для наших полян и сборной.... И по праву получил за это сполна, начиная с Гражданства РФ, Заслуженного мастера спорта России и заканчивая различными условиями прописанными в контрактах...
Но почему он нарушил и писаные и не писаные законы?
Причем объяснения, вразумительные, его же действиями (заключения новых юридических актов у себя в Бразилии, при наличии аналогичных не расторгнутых в России) полностью делают их не состоятельными...
Почему сейчас о нём вспомнили? Версий много..., но выдвигаю, свою, банальную - вчера у него была Днюха, 35 лет, вот по обыкновению, это и есть причина для журналистов, чтобы смахнуть пыль...
RamonCSKA
RamonCSKA ответ 25процентный клоун (раскрыть)
20 сентября в 21:37, ред.
Согласен, заработать бабла на старости это не предательство
Но в 2022 году с сво приостановить контракт было некрасиво
25процентный клоун
25процентный клоун
20 сентября в 19:59
Марио спасибо за то что поднял уровень РПЛ и футбола в России вопреки всему, просто грыз зубами землю=фланг, и в это же время на другом краю феерил Дима Комбаров, они были лучшие на моей памяти латерали.
И что за критика от армейских? что за нытьё? не стыдно?
Он вам отдал свои лучшие годы, а худшие хотел посвятит беззаботной старости, с какого перепугу вы решили, что он вам что-то должен???
Марио игрок сборной России и на поле всегда отдавал всего себя. Низкий поклон, Марио и здоровья твоей шее и твоей семье и знай, в Росси есть люди с футбольным сердцем, а не только диванные хозяева клубов.
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
20 сентября в 19:17
Спасибо Фернандесу за гол в ворота Хорватии. Он подарил нам еще несколько минут надежды на полуфинал ЧМ.
Alex_67
Alex_67
20 сентября в 18:34
Почему Фернандес пытается привлечь к себе внимание? Да потому, что он всё ещё надеется вернуться в большой футбол. И рассчитывает сделать это в России, в клубе попроще. Иванов (Президент Урала), не вздумай – этот товар испорчен. А ведь может и найти себе место? Тьфу-тьфу-тьфу...
shlomo
shlomo
20 сентября в 16:19
Выскажу чисто свое мнение и на истину 100% не претендую.... талантливый, техничный, быстрый..... играть в футбол он явно умеет.... мне он нравился и в ЦСКА, и в Зените, и в сборной.... но возраст сказал свое слово... удачи в следующем жизненном витке.
Football Today
Football Today
20 сентября в 16:06
Как будто все ждали его.
LOpp
LOpp
20 сентября в 15:28
Гражданство во время получил. К поликлинике прикрепился теперь бесплатно лечится будет.
CCCP1922
CCCP1922
20 сентября в 15:25
Надоел уже этот этот человек.
Гость
