Марио Фернандес объяснил, почему решил завершить футбольную карьеру

20 сентября 2025, 14:43

Бывший футболист ЦСКА , петербургского «Зенита» и сборной России принял решение завершить карьеру из-за серьезной травмы и продолжительного перерыва. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

«У меня была очень серьезная травма, мне сделали операцию. Долгое время был без команды и не играл на профессиональном уровне. Сейчас мое тело больше не соответствует ритму профессионального футбола. Взвесив все за и против, я решил завершить профессиональную карьеру», — сказал Фернандес.

В 2024 году игрок перенес операцию из-за грыжи шейного диска со сдавлением спинного мозга. Защитник получил травму в товарищеском матче «Зенита» с сербской «Црвеной Звездой» (0:1), из-за чего пропустил весь остаток сезона-2023/24. В сезоне-2024/25 Фернандес был без команды.