Марио Фернандес объяснил, почему решил завершить футбольную карьеру

Бывший футболист ЦСКА, петербургского «Зенита» и сборной России Марио Фернандес принял решение завершить карьеру из-за серьезной травмы и продолжительного перерыва. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».
«У меня была очень серьезная травма, мне сделали операцию. Долгое время был без команды и не играл на профессиональном уровне. Сейчас мое тело больше не соответствует ритму профессионального футбола. Взвесив все за и против, я решил завершить профессиональную карьеру», — сказал Фернандес.
В 2024 году игрок перенес операцию из-за грыжи шейного диска со сдавлением спинного мозга. Защитник получил травму в товарищеском матче «Зенита» с сербской «Црвеной Звездой» (0:1), из-за чего пропустил весь остаток сезона-2023/24. В сезоне-2024/25 Фернандес был без команды.
Фернандесу 35 лет, последним клубом в его карьере был петербургский «Зенит», за который он выступал в сезоне-2023/24. С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за московский ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок России, один раз — кубок страны. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России и дошел с ней до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира.