Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Бускетс завершит карьеру

26 сентября 2025, 07:39

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании по футболу завершит профессиональную карьеру по окончании сезона. Об этом он написал на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Чувствую, что пришло время попрощаться с карьерой профессионального футболиста. Уже почти 20 лет я наслаждаюсь этой невероятной историей, о которой всегда мечтал, — сказал Бускетс в видеообращении. — Это будут мои последние месяцы на поле. Я завершаю карьеру очень счастливым, гордым, удовлетворенным и, прежде всего, благодарным».

Бускетсу 37 лет, он является воспитанником «Барселоны», за которую выступал с 2006 по 2023 год. Вместе с каталонским клубом он девять раз становился чемпионом Испании, семь раз — обладателем кубка и суперкубка страны. Трижды побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, три раза выигрывал Суперкубок УЕФА . В 2023 году Бускетс перешел в американский «Интер Майами», с которым завоевал Кубок лиги и стал победителем регулярного чемпионата Главной футбольной лиги ( MLS ).

В составе сборной Испании Бускетс становился чемпионом мира (2010) и Европы (2012). Выигрывал бронзу европейского первенства, серебро Лиги наций, серебро и бронзу Кубка конфедераций.

