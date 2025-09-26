  • Поиск
Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Бускетс завершит карьеру

26 сентября 2025, 07:39

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании по футболу Серхио Бускетс завершит профессиональную карьеру по окончании сезона. Об этом он написал на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Чувствую, что пришло время попрощаться с карьерой профессионального футболиста. Уже почти 20 лет я наслаждаюсь этой невероятной историей, о которой всегда мечтал, — сказал Бускетс в видеообращении. — Это будут мои последние месяцы на поле. Я завершаю карьеру очень счастливым, гордым, удовлетворенным и, прежде всего, благодарным».

Бускетсу 37 лет, он является воспитанником «Барселоны», за которую выступал с 2006 по 2023 год. Вместе с каталонским клубом он девять раз становился чемпионом Испании, семь раз — обладателем кубка и суперкубка страны. Трижды побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, три раза выигрывал Суперкубок УЕФА. В 2023 году Бускетс перешел в американский «Интер Майами», с которым завоевал Кубок лиги и стал победителем регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).

В составе сборной Испании Бускетс становился чемпионом мира (2010) и Европы (2012). Выигрывал бронзу европейского первенства, серебро Лиги наций, серебро и бронзу Кубка конфедераций.

===========

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

Agamaga005
Agamaga005 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 13:07
Как и все 99% известных футболистов.
Nety
Nety
вчера в 11:28
Бускетс величины!
Браво!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:14
Интересно, а Месси разрешил ему завершать карьеру?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 09:10
И один из самых известных симулянтов мира)
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
26 сентября в 20:26
Один из самых умных игроков на поле, который проделывал много черновой работы.
Бускетс уже легенда!
Удачи на пенсии
sihafazatron
sihafazatron ответ Agamaga005 (раскрыть)
26 сентября в 19:40
Роналду-боец)) Это анекдот дня)) Скорее плакса и нытик. А нырки вообще на другом уровне
Lobo77
Lobo77
26 сентября в 19:09
Очень сильно перепиаренный футболист.

Завял Букет несвежий
Ну и пусть:)
Agamaga005
Agamaga005 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
26 сентября в 19:06
А Виланова в него не верил, когда тот играл за дубль со слов Гвардиолы, тот его воспринимал как телегу.
Пеп был крут, разглядел талант, дал шанс и Буси вырос в действительно топ игрока.
Agamaga005
Agamaga005 ответ sihafazatron (раскрыть)
26 сентября в 19:03
Роналду боец? Ну так ведь о нем такого мнения, боец и на дуде игрец)) и он тоже профессионально ныряет.
Скажем 95% футболистов так делает. Не видел такого от Роналдинью, Зидана, таких игроков очень мало, они далеки от таких кривляний.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
26 сентября в 16:25
да, симуляция нечестно)) и не по мужски.
а что сделать. когда на поле выходят команды, которые не хотят играть в футбо, а разрушать чужие атаки, игру?
грубая игра не всегда судья видит.
приходится устраивать вот такие сцены.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
26 сентября в 15:02
Уникальный игрок)
Не обладает скоростью, худенький, но при этом был мегамозг в полузащите. Всегда оказывается в нужном месте и грамотно продвигает мяч в нужном направлении) наблюдать за его игрой в Барселоне сплошное удовольствие, жаль, что его время подходит к концу..
Ничего с этим не поделать. Возраст своего берет)
Желаю ему успехов. Вполне возможно, что пойдёт в тренеры.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Vilar (раскрыть)
26 сентября в 13:43, ред.
Поздно. Да и бестолку.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
26 сентября в 13:36
Глыба.
Такому игроку надо бы прощальный матч организовать.
Лапорта, давай займись!
Vilar
Vilar
26 сентября в 11:00
Нашим т.н. футболистам-пенсионерам надо брать пример.
sihafazatron
sihafazatron ответ Agamaga005 (раскрыть)
26 сентября в 10:58
Ну тогда Смолов точно боец))
А так я просто высказал свое мнение. И все это не красит игроков
Agamaga005
Agamaga005 ответ sihafazatron (раскрыть)
26 сентября в 10:04
Боец тот, кто кулаками машет?) любой современный футболист ныряет, падает, тянет время изображает боль...
Agamaga005
Agamaga005
26 сентября в 10:02
Один из сильнейших игроков своего поколения. Папа полузащиты! Бускетсу успехов по жизни и крепкого здоровья!
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
26 сентября в 09:26
Игрок классный был, но бойцом я бы его не назвал из-за его кривляний, симуляций....
shlomo
shlomo
26 сентября в 08:44
Наверное верное решение... уйти с достоинством и во время.
Alex_67
Alex_67
26 сентября в 08:33
Ну и правильно, уходить надо вовремя — пока не начали свистеть...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
26 сентября в 08:27
великий путь чемпиона и настоящего бойца!
VeniaminS
VeniaminS
26 сентября в 08:22
Пора уже на отдых - это точно !
Гость
