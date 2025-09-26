Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Бускетс завершит карьеру

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании по футболу Серхио Бускетс завершит профессиональную карьеру по окончании сезона. Об этом он написал на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
«Чувствую, что пришло время попрощаться с карьерой профессионального футболиста. Уже почти 20 лет я наслаждаюсь этой невероятной историей, о которой всегда мечтал, — сказал Бускетс в видеообращении. — Это будут мои последние месяцы на поле. Я завершаю карьеру очень счастливым, гордым, удовлетворенным и, прежде всего, благодарным».
Бускетсу 37 лет, он является воспитанником «Барселоны», за которую выступал с 2006 по 2023 год. Вместе с каталонским клубом он девять раз становился чемпионом Испании, семь раз — обладателем кубка и суперкубка страны. Трижды побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, три раза выигрывал Суперкубок УЕФА. В 2023 году Бускетс перешел в американский «Интер Майами», с которым завоевал Кубок лиги и стал победителем регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).
В составе сборной Испании Бускетс становился чемпионом мира (2010) и Европы (2012). Выигрывал бронзу европейского первенства, серебро Лиги наций, серебро и бронзу Кубка конфедераций.
===========
Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.
Браво!!!
Браво!!!
Бускетс уже легенда!
Удачи на пенсии
Бускетс уже легенда!
Удачи на пенсии
Завял Букет несвежий
Ну и пусть:)
Завял Букет несвежий
Ну и пусть:)
Пеп был крут, разглядел талант, дал шанс и Буси вырос в действительно топ игрока.
Пеп был крут, разглядел талант, дал шанс и Буси вырос в действительно топ игрока.
Скажем 95% футболистов так делает. Не видел такого от Роналдинью, Зидана, таких игроков очень мало, они далеки от таких кривляний.
Скажем 95% футболистов так делает. Не видел такого от Роналдинью, Зидана, таких игроков очень мало, они далеки от таких кривляний.
а что сделать. когда на поле выходят команды, которые не хотят играть в футбо, а разрушать чужие атаки, игру?
грубая игра не всегда судья видит.
приходится устраивать вот такие сцены.
а что сделать. когда на поле выходят команды, которые не хотят играть в футбо, а разрушать чужие атаки, игру?
грубая игра не всегда судья видит.
приходится устраивать вот такие сцены.
Не обладает скоростью, худенький, но при этом был мегамозг в полузащите. Всегда оказывается в нужном месте и грамотно продвигает мяч в нужном направлении) наблюдать за его игрой в Барселоне сплошное удовольствие, жаль, что его время подходит к концу..
Ничего с этим не поделать. Возраст своего берет)
Желаю ему успехов. Вполне возможно, что пойдёт в тренеры.
Не обладает скоростью, худенький, но при этом был мегамозг в полузащите. Всегда оказывается в нужном месте и грамотно продвигает мяч в нужном направлении) наблюдать за его игрой в Барселоне сплошное удовольствие, жаль, что его время подходит к концу..
Ничего с этим не поделать. Возраст своего берет)
Желаю ему успехов. Вполне возможно, что пойдёт в тренеры.
Такому игроку надо бы прощальный матч организовать.
Лапорта, давай займись!
Такому игроку надо бы прощальный матч организовать.
Лапорта, давай займись!
А так я просто высказал свое мнение. И все это не красит игроков
А так я просто высказал свое мнение. И все это не красит игроков