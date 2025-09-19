Экс-футболист сборной России Марио Фернандес завершил карьеру

1758282877

19 сентября 2025, 14:54

Четвертьфиналист чемпионата мира в составе сборной России завершил профессиональную карьеру. Об этом Фернандес написал на странице жены в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Сегодня я официально заканчиваю карьеру профессионального футболиста. Обнимаю, Марио Фернандес», — говорится в сообщении.

Фернандесу 35 лет, последним клубом в его карьере был петербургский «Зенит», за который он выступал в сезоне-2023/24. С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за московский ЦСКА , с которым стал трехкратным чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок России, один раз — кубок страны. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России и дошел с ней до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира.

