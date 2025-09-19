  • Поиск
Экс-футболист сборной России Марио Фернандес завершил карьеру

19 сентября 2025, 14:54

Четвертьфиналист чемпионата мира в составе сборной России Марио Фернандес завершил профессиональную карьеру. Об этом Фернандес написал на странице жены в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Сегодня я официально заканчиваю карьеру профессионального футболиста. Обнимаю, Марио Фернандес», — говорится в сообщении.

Фернандесу 35 лет, последним клубом в его карьере был петербургский «Зенит», за который он выступал в сезоне-2023/24. С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за московский ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок России, один раз — кубок страны. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России и дошел с ней до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира.

===========

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

CSKA2012
CSKA2012
19 сентября в 20:31
Собака зенитовская он)
sv_1969
sv_1969
19 сентября в 17:28
Давно надо было это сделать
Balbes77773
Balbes77773
19 сентября в 17:27
Несмотря на все его заслуги перед ЦСКА и сборной-жадина и конченый!
CCCP1922
CCCP1922
19 сентября в 16:15
Неважно закончил карьеру.. Кстати, не обязательно было сообщать об этом... Играть давно закончил, его уже списали и гвоздь забили, на который бутсы повесили за него.
d4zp6spbpeys
d4zp6spbpeys
19 сентября в 15:51
