Прощальный матч Глушакова может пройти в 2025 году

20 сентября 2025, 17:05

Чемпион России в составе московского «Спартака» Денис Глушаков может провести прощальный матч в этом году, он хочет пригласить своих бывших партнеров.

«Пока точно не знаю про будущее. Мой прощальный матч возможен в этом году, да. Я пока не знаю, как он будет выглядеть. Проведем матч, всем скажу пока, была бы моя воля, пригласил бы всех», — сказал Глушаков.

«Рад участвовать в Кубке легенд, подошло время, чтобы участвовать. Откликнулся поиграть с такими легендарными футболистами», — добавил он.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные «Химки». Ранее полузащитник играл за «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», московские «Спартак» и «Локомотив», армянский «Урарту», «Спартак» из Костромы. В составе столичного «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России.

Все комментарии
Звонкий пони
Звонкий пони
вчера в 07:34
какой прощальный матч? про тебя все забыли давно
ABir
ABir
20 сентября в 23:31
За разные клубы удалось поиграть Денису. Многие придут проводить его на заслуженный отдых.
Варвар7
Варвар7
20 сентября в 20:16
Кого бы Денис не пригласил на свой прощальный - почти уверен без шутки типа - "А в баню после матча пойдём" - не обойдётся...))))
Гость
