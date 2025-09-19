Джером Боатенг завершил карьеру

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Джером Боатенг объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет.
Последним клубом игрока стал австрийский ЛАСК, который он покинул минувшим летом.
В 2014 году Боатенг выиграл со сборной Германии чемпионат мира. С «Баварией» он дважды побеждал в Лиге чемпионов — в 2013 и 2020 году.
Как смотрю на Боатенга, так сразу же вспоминаю его пятую точку от великого аргентинца...
