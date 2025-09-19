Джером Боатенг завершил карьеру

1758311062

19 сентября 2025, 22:44

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет.

Последним клубом игрока стал австрийский ЛАСК , который он покинул минувшим летом.

В 2014 году Боатенг выиграл со сборной Германии чемпионат мира. С «Баварией» он дважды побеждал в Лиге чемпионов — в 2013 и 2020 году.