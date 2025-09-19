  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздьГермания. Бундеслига 2025/2026

Джером Боатенг завершил карьеру

19 сентября 2025, 22:44

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Джером Боатенг объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет.

Последним клубом игрока стал австрийский ЛАСК, который он покинул минувшим летом.

В 2014 году Боатенг выиграл со сборной Германии чемпионат мира. С «Баварией» он дважды побеждал в Лиге чемпионов — в 2013 и 2020 году.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноЭкс-футболист сборной России Марио Фернандес завершил карьеру
19 сентября
Чемпион мира 2018 года Умтити завершил карьеру
15 сентября
Смолов допустил, что завершит карьеру в этом году
11 сентября
ОфициальноЧемпион Европы и бывший защитник «Милана» и ПСЖ Флоренци завершил карьеру
27 августа
Бускетс — о своём будущем: «Я близок к завершению карьеры»
27 августа
ОфициальноБывший полузащитник «Краснодара» Газинский завершил карьеру
23 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Z. Kramer
Z. Kramer
20 сентября в 12:43
После завершения карьеры Боатенг выразил намерение продолжить свою деятельность в футболе, возможно, в роли тренера.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
20 сентября в 11:20
Один из легендарных клиентов Месси...

Как смотрю на Боатенга, так сразу же вспоминаю его пятую точку от великого аргентинца...
Agamaga005
Agamaga005 ответ Vilar (раскрыть)
20 сентября в 09:12
Он же не инвалид чтоб не работать, и не на пенсии. С футболом закончил. Можно детей тренировать в школе Баварии. Кроос вроде этим занимается.
galem72
galem72
20 сентября в 08:27
Младший Боатенг закончился ещё в 21/22 в Олимпике Л. Дальше у него были лишь футбольные потуги: вечные травмы, скамейка и несколько минут игрового времени.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sv_1969 (раскрыть)
20 сентября в 01:00
Предлагаем Вам принимать участие в конкурсе Фэнтези-футбол - помимо того, что конкурс может просто быть Вам интересным, благодаря нему Вы можете быть более в курсе того кто где играет, сколько играет, какая результативность, поскольку там надо набирать очки подбирая футболистов из Топ-5 и российской Премьер-Лиги.

Не исключаю, что Вы даже сможете быстро привыкнуть к данному конкурсы и добиваться в нём больших успехов.
sv_1969
sv_1969 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
20 сентября в 00:03
Наверное. После Баварии не на виду был. Да травмы вроде его напрягали
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sv_1969 (раскрыть)
19 сентября в 23:47
Он не так много играл в последние три сезона, возможно поэтому.
sv_1969
sv_1969
19 сентября в 23:33, ред.
А я почему то думал что он уже завершил
Vilar
Vilar
19 сентября в 23:11
Теперь можно не работать, бабки есть. Может быть, пойти в школу, научится писать и читать?
Alex_67
Alex_67
19 сентября в 23:09
А какие планы на будущее? Пусть отдохнёт, потом скажет сам.
Alex_67
Alex_67
19 сентября в 23:06
Закончил карьеру? Значит наигрался в футбол. Точка.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
19 сентября в 23:03
Отличная вышла карьера, стал легендой немецкого футбола современной эпохи.
Варвар7
Варвар7
19 сентября в 22:53
Отбегал своё Джером...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 