Soccer.ru
Португалия. Примейра 2025/2026

Футболисты «Бенфики» и Моуриньо заразились вирусом перед матчем с «Порту»

вчера, 07:10
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика23:15 Не начался

Несколько футболистов «Бенфики» и представителей тренерского штаба, включая Жозе Моуриньо, заразились вирусной инфекцией перед матчем чемпионата Португалии против «Порту». Об этом сообщила газета A Bola.

По информации источника, следующие несколько часов станут решающими в вопросе проведения игры, которая должна состояться 5 октября.

Согласно регламенту чемпионата Португалии, матч могут перенести в том случае, если у команды не будет доступно минимум 13 игроков, включая одного вратаря. При этом невозможность футболистов принять участие во встрече должно быть подтверждено органами здравоохранения. Как уточняет издание, в «Бенфике» пока не задумываются о варианте с переносом игры, поскольку сложившаяся ситуация не кажется серьезной.

Моуриньо возглавил «Бенфику» 18 сентября. На данный момент команда замыкает тройку лидеров чемпионата Португалии с 17 очками после 7 туров. Лидером турнира является «Порту», набравший 21 очко.

STVA 1
STVA 1
вчера в 11:32
Моуру проще он в варежках на матч придет)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:08
Такое впечатление, что Моуриньо сам всё придумал, лишь бы внимание привлечь..
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:56
Маур давай уже выздоравливай затянулось
112910415
112910415
вчера в 09:43
Где Особенный, там всякое возможно...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:37
Бенфика досрочно проиграла))) Моуриньо, конечно, после матча скажет что ничего Особенного в этой победы нет, так как полкомандв и его не было на поле
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:34
Отмазка если крупно проиграют...
5gztp9cagk4d
5gztp9cagk4d
вчера в 09:30
Угораздило же их перед ответственным матче заразу подхватить
jRest
jRest
вчера в 09:25, ред.
Говорили Жозе чтобы без гостинцев из Турции возвращался, так нет же, полные карманы сладостей с ресепшена привёз. 😐
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:25
Матч центральный в туре и не хотелось бы его отмены
