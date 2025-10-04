Футболисты «Бенфики» и Моуриньо заразились вирусом перед матчем с «Порту»

1759551015

вчера, 07:10

Несколько футболистов «Бенфики» и представителей тренерского штаба, включая , заразились вирусной инфекцией перед матчем чемпионата Португалии против «Порту». Об этом сообщила газета A Bola.

По информации источника, следующие несколько часов станут решающими в вопросе проведения игры, которая должна состояться 5 октября.

Согласно регламенту чемпионата Португалии, матч могут перенести в том случае, если у команды не будет доступно минимум 13 игроков, включая одного вратаря. При этом невозможность футболистов принять участие во встрече должно быть подтверждено органами здравоохранения. Как уточняет издание, в «Бенфике» пока не задумываются о варианте с переносом игры, поскольку сложившаяся ситуация не кажется серьезной.

Моуриньо возглавил «Бенфику» 18 сентября. На данный момент команда замыкает тройку лидеров чемпионата Португалии с 17 очками после 7 туров. Лидером турнира является «Порту», набравший 21 очко.