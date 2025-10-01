  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Боруссия» разгромила «Атлетик»

01 октября 2025, 23:55
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)4 : 1Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

В матче 2-го тура Лиги чемпионов встречались «Боруссия» и «Атлетик». Встреча завершилась со счетом 4:1.

Голами у хозяев отметились Свенссон (28'), Чуквуемека (50'), Гирасси (82') и Брандт (90+1'). За гостей забил Гурузета (61').

По итогам встречи «Боруссия» имеет 4 очка, у гостей — 0 очков.

В следующем матче «Боруссия» сыграет 21 октября, соперником будет «Копенгаген». «Атлетик» проведет следующий матч 22 октября (соперник — «Карабах»).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
ПСЖ обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов
01 октября
ЦСКА победил «Локомотив» по пенальти в матче 5-го тура Кубка России
01 октября
«Балтика» разгромила «Акрон» в Кубке России
01 октября
«Карабах» одержал вторую победу в Лиге чемпионов
01 октября
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в серии пенальти в матче Кубка России
01 октября
«Спартак» обыграл «Пари НН» и обеспечил выход в плей-офф Кубка России
01 октября
 
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
02 октября в 08:30
БВБ с победой!
Сначала Шмели быстро прибрали газон под свой контроль и держали его до перерыва. Потом начались качели с обострениями с обеих сторон. Вальверде немного потерял контакт с командой после трёх успешных туров в испанской ЛаЛиге, поэтому не смог настроить басков и на ЛЧ.
Giallorossi
Giallorossi
02 октября в 08:21
Такого разгрома мало кто мог предугадать!
112910415
112910415
02 октября в 08:04
Атлетик сосредоточится на внутреннем чемпионате )
Alex_67
Alex_67
02 октября в 05:34
Атлетик Б начинал сезон неплохо... Но сейчас? Так не пойдёт — это, всё-таки, Лига чемпионов!!!
sihafazatron
sihafazatron
01 октября в 23:59
Молодцы шмели, мощно прошлись так)) по счету по крайней мере
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 