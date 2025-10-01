«Боруссия» разгромила «Атлетик»

В матче 2-го тура Лиги чемпионов встречались «Боруссия» и «Атлетик». Встреча завершилась со счетом 4:1.
Голами у хозяев отметились Свенссон (28'), Чуквуемека (50'), Гирасси (82') и Брандт (90+1'). За гостей забил Гурузета (61').
По итогам встречи «Боруссия» имеет 4 очка, у гостей — 0 очков.
В следующем матче «Боруссия» сыграет 21 октября, соперником будет «Копенгаген». «Атлетик» проведет следующий матч 22 октября (соперник — «Карабах»).
Сначала Шмели быстро прибрали газон под свой контроль и держали его до перерыва. Потом начались качели с обострениями с обеих сторон. Вальверде немного потерял контакт с командой после трёх успешных туров в испанской ЛаЛиге, поэтому не смог настроить басков и на ЛЧ.
