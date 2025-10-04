  • Поиск
«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в матче 11-го тура РПЛ

вчера, 17:12
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Казанский футбольный клуб «Рубин» со счетом 2:0 одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ак Барс — Арене» в Казани.

Забитыми мячами в составе «Рубина» отметились Андерсон Арройо (19-я минута) и Велдин Ходжа (54).

«Рубин» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Крылья Советов», которые потерпели третье поражение подряд в чемпионате, идут 10-ми, в активе команды 12 очков.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Рубин» 19 октября примет калининградскую «Балтику», «Крылья Советов» 18 октября дома сыграют с «Оренбургом».

golkiper1985
golkiper1985
вчера в 22:57
Ну менять нужно уже тренера. Игру не поставил команде. А так кому эти бездари нужны. Команда середины 1 лиги.
112910415
112910415
вчера в 18:52
Рубин в порядке,
Крылья - наоборот!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:39
даже удивительно, когда Рубин побеждает без голов Даку))
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:23
Самара начинает сыпаться.... нужно что то срочно предпринимать.
derrik2000
derrik2000 ответ 1viking17 (раскрыть)
вчера в 18:19
С этим НОВЫМ начали очень хорошо.
По ИГРЕ, по крайне мере.
А сейчас "игра" КС стала очень напоминать времена "позднего Осинкина".
1viking17
1viking17 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:17
Всё верно. С новым тренером стали играть отвратительно. Не понятно что будет дальше. Нам такая игра от нашей команды не нужна
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:13
Болельщиков Рубина с победой их любимой команды над Крыльями Советов! Минимальное преимущество в счёте добытое хозяевами в первом тайме ещё не гарантировало им итоговую победу, и даже гол в начале второго тайма в ворота Песьякова сохраняли надежду на спасение, проснись самарцы, как в предыдущем туре в игре с Динамо, но гости так и не решились оказывать должное сопротивление хозяевам и сдались на милость победителей, практически без боя, пожалуй всего лишь раз пробив по воротам Ставера.
Болейте за своих. а не против чужих!
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:06
Уже второй - с учётом КР - матч, где КС не похожи на ТЕ КС, которые видели с начала чемпионата.
Тот КС был РЕЗКИЙ, СКОРОСТНОЙ, физически прекрасно готовый и морально "заряженный", с "осинкинским" хорошим пасом.
А этот???
Тьфу!
Всё правильно, что проиграли.
От Сутормина ТАКОГО не ожидал, конечно.
Пепс
Пепс
вчера в 17:41
Картонка Сутормин отлично выдал пас на ход Арройо!!!! Вот и пригодился)))) А Рубин играл солидно и уверенно. Наказали за ошибки. Новички приживаются Андерсон как всю жизнь играл в наших рядах..., от Кузяева жду готовности на всю игру. Рубиновые с победой!!!!))))⚽⚽⚽⚽⚽
ABir
ABir
вчера в 17:39
С Рахимовым Рубин на глазах прогрессирует, а вот Крылья зря расстались с Осинькиным.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 17:32
Кто бы сомневался.
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:28
А Леха Сутормин молодчага. Отдал пас вратарю на привоз и условно ушел курить, наблюдая, как центральные защитники пластаются в подкатах пытаясь исправить ситуацию. Ну это в качестве лирического отступления. А по матчу, ежели кратко, то не сказать, что имела место быть россыпь голевых моментов, но "Рубин" смотрелся лучше, в защите надежно, в атаке конкретнее, в то время как у Самары игра в этой самой атаке не ладилась от слова совсем. Отсель и цифры на табло после финального свистка. Короче говоря болельщиков "Рубина" с победой, Адиеву и Ко удачи в следующих матчах. Как-то так с моей колокольни.
Capral
Capral
вчера в 17:26
Андерсон конечно повеселил, давно такого не видел!!! А второй гол- классическая контра, широким фронтом. Рубин с победой!!!
