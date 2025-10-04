«Рубин» обыграл «Крылья Советов» в матче 11-го тура РПЛ

1759587132

вчера, 17:12

Казанский футбольный клуб «Рубин» со счетом 2:0 одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла на «Ак Барс — Арене» в Казани.

Забитыми мячами в составе «Рубина» отметились Андерсон Арройо (19-я минута) и Велдин Ходжа (54).

«Рубин» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ , набрав 18 очков. «Крылья Советов», которые потерпели третье поражение подряд в чемпионате, идут 10-ми, в активе команды 12 очков.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Рубин» 19 октября примет калининградскую «Балтику», «Крылья Советов» 18 октября дома сыграют с «Оренбургом».