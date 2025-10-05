Российский футболист «Кайрата» Сорокин горд выступать в Лиге чемпионов

1759648755

05 октября 2025, 10:19

Российский защитник казахстанского «Кайрата» испытывает гордость и счастье от выступления в Лиге чемпионов.

«Кайрат» в этом сезоне впервые вышел в основной этап Лиги чемпионов. В двух турах казахстанская команда уступила португальскому «Спортингу» (1:4) и испанскому «Реалу» (0:5)

«В таких турнирах не прощают даже малейших ошибок. Это в первую очередь опыт для нашей команды. Немногие играли в еврокубках, тем более в Лиге чемпионов. Видел в интернете информацию, что футболистов, играющих в этом турнире, менее 1 процента, — сказал Сорокин. — А на чемпионате мира еще меньше. Внутри горд и счастлив, что принимаю участие в таком турнире, играю против таких команд. Такой опыт приобретается, независимо от результатов. Все равно это определенный рост».

«Верю ли в выход в плей-офф? Мы будем прикладывать максимум усилий, чтобы набрать как можно больше очков. У нас будет игра чемпионата, потом в Лиге чемпионов с „Пафосом“, нам нужно будет потратить много сил, чтобы реабилитироваться после двух поражений в Лиге чемпионов и доставить радость болельщикам от нашей победы», — добавил футболист.