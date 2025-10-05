  • Поиск
Российский футболист «Кайрата» Сорокин горд выступать в Лиге чемпионов

05 октября 2025, 10:19

Российский защитник казахстанского «Кайрата» Егор Сорокин испытывает гордость и счастье от выступления в Лиге чемпионов.

«Кайрат» в этом сезоне впервые вышел в основной этап Лиги чемпионов. В двух турах казахстанская команда уступила португальскому «Спортингу» (1:4) и испанскому «Реалу» (0:5)

«В таких турнирах не прощают даже малейших ошибок. Это в первую очередь опыт для нашей команды. Немногие играли в еврокубках, тем более в Лиге чемпионов. Видел в интернете информацию, что футболистов, играющих в этом турнире, менее 1 процента, — сказал Сорокин. — А на чемпионате мира еще меньше. Внутри горд и счастлив, что принимаю участие в таком турнире, играю против таких команд. Такой опыт приобретается, независимо от результатов. Все равно это определенный рост».

«Верю ли в выход в плей-офф? Мы будем прикладывать максимум усилий, чтобы набрать как можно больше очков. У нас будет игра чемпионата, потом в Лиге чемпионов с „Пафосом“, нам нужно будет потратить много сил, чтобы реабилитироваться после двух поражений в Лиге чемпионов и доставить радость болельщикам от нашей победы», — добавил футболист.

Все комментарии
ua55xpp9a825
ua55xpp9a825
05 октября в 12:24
Парень играет в Европе, с топ клубами, опыт бесценен, надо радоваться за него
Шуня771
Шуня771
05 октября в 12:20
Что то и нас стало распирать от гордости за Сорокина!)
Но с Пафосом удачи, иногда они поленом полено...
Не дать им играть краями и они остановятся после первого пропущенного...
lotsman
lotsman
05 октября в 11:33
О выходе можно говорить, только смотря о каком?
sv_1969
sv_1969
05 октября в 11:12
Провокационный вопрос на счёт выхода
Гость
