Сорокин рассказал, с кем поменялся футболкой после матча против «Реала»

1759570436

вчера, 12:33

Защитник казахстанского «Кайрата» обменялся футболками с турецким полузащитником «Реала» после матча Лиги чемпионов.

30 сентября «Кайрат» в Алма-Ате уступил мадридскому «Реалу» (0:5) в первом домашнем матче Лиги чемпионов.

«После игры пожимали руки, поблагодарили за матч, пожелали удачи, — сказал Сорокин. — Я обменялся футболками с Ардой Гюлером. Я спросил, он согласился, сказал: свою тоже давай. Я сказал: без проблем. Вот так и получилось».

Сорокин рассказал, что его мама пришла на стадион смотреть игру. «Были какие-то там сложности. Но мама прошла на стадион, все было хорошо. Она зашла, купила шарф на память, приехала заранее достаточно. Прогулялась, ждала игру в своем секторе», — сказал футболист.

«После игры было какое-то двоякое впечатление, потому что вроде едешь домой после поражения, а ощущается, как будто команда совершила невозможное, как будто победила. Все ехали радостные, из машин бибикали, выглядывали, что-то кричали, свистели, — сказал Сорокин. — С одной стороны, не понимал этого, потому что „Кайрат“ проиграл, с другой стороны, понимал, что болельщики разделяют радость, что приехал к ним в страну такой клуб, как „Реал“. Многим удалось это увидеть вживую, кому-то по телевизору. Люди были счастливы, что приехал такой великий клуб».