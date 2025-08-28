 
Состоялась жеребьёвка 3-го раунда Кубка Английской Лиги

сегодня, 01:02

Опубликованы результаты жеребьёвки 3-го раунда Кубка Английской Лиги. Матчи состоятся в сентябре.

«Порт Вейл» – «Арсенал»

«Суонси» – «Ноттингем Форест»

«Линкольн Сити» – «Челси»

«Тоттенхэм» – «Донкастер»

«Брентфорд» – «Астон Вилла»

«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» – «Саутгемптон»

«Ньюкасл» – «Брэдфорд»

«Шеффилд Уэнсдей» – «Гримсби Таун»

«Вулверхэмптон» – «Эвертон»

«Кристал Пэлас» – «Миллуолл»

«Бернли» – «Кардифф Сити»

«Рексхэм» – «Рединг»

«Уиган» – «Уиком»

«Барнсли» – «Брайтон»

«Фулхэм» – «Кембридж»

Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 04:22
Нормально, играть можно!
Брулин
Брулин
сегодня в 02:47
Пэлас - Миллуолл это будет горячо
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:38
«Порт Вейл» будет экзаменовать «Арсенал»...)))
