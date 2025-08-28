Состоялась жеребьёвка 3-го раунда Кубка Английской Лиги

Опубликованы результаты жеребьёвки 3-го раунда Кубка Английской Лиги. Матчи состоятся в сентябре.
«Порт Вейл» – «Арсенал»
«Суонси» – «Ноттингем Форест»
«Линкольн Сити» – «Челси»
«Тоттенхэм» – «Донкастер»
«Брентфорд» – «Астон Вилла»
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»
«Ливерпуль» – «Саутгемптон»
«Ньюкасл» – «Брэдфорд»
«Шеффилд Уэнсдей» – «Гримсби Таун»
«Вулверхэмптон» – «Эвертон»
«Кристал Пэлас» – «Миллуолл»
«Бернли» – «Кардифф Сити»
«Рексхэм» – «Рединг»
«Уиган» – «Уиком»
«Барнсли» – «Брайтон»
«Фулхэм» – «Кембридж»