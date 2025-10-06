  • Поиск
Акинфеев избежал серьезной травмы в матче против «Спартака»

вчера, 09:58

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев является опытным спортсменом, он быстро восстановится от своей травмы. Такое мнение высказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Акинфеев получил травму во втором тайме и был заменен на Владислава Торопа, после игры врач армейцев сообщил, что вратарь подвернул голеностоп.

«Мы все очень сильно переживали, когда Акинфеев получил травму. Но слава богу вроде ничего серьезного. Игорь — опытный и крепкий спортсмен и атлет. Я уверен, что он восстановится в кратчайшие сроки, — сказал Бабаев. — Что касается игры Владислава Торопа, то, конечно, тяжело выходить в таком матче, понятно, что нервозность присутствовала, но в целом я считаю, что он справился. Может, на первых минутах понервничал, но дальше играл нормально, помог нам одержать победу».

Акинфееву 39 лет, в текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, 3 из которых «на ноль».

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:37
Володя, все просто. Все КБ смотрят в футбол в КБ очках. Для них все пенальти в ворота Спартака левые. Что касается Гришина, то после того как ему отказали в работе в ЦСКА он и стал таким " объективным" Я думаю судьи Бобров и Федотов лучше разбираются в Правилах. Но у КБ свои правила. Так бывает.
cska1948
cska1948 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:28
И да, давайте будем объективными. Обляков не играл сознательно рукой в мяч, а мяч слегка коснулся руки, что совершенно не повлияло на ход дальнейших событий и вы должны быть благодарны телевизору, который помог судьям увидеть это контакт мяча с рукой и отменить гол.
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:24
Так то же самое можно сказать и про пенальти. Судья должен был увидеть, где произошёл контакт, без вмешательства ВАР. Но это мы с вами говорим лишь потому, что благодаря телевизору мы стали такими глазастыми. Не покажи нам телевизор эти моменты в записи, мы бы с вами считали и что пенальти не было, и четвёртый гол забит правильно. Разве не так?
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:10, ред.
Судить нужно судье нормально...и гола бы никакого не было отменённого...Обляков рукой сыграл мяч - вот где свисток должен был просвистеть...эти ВАРы судей расслабили настолько, что они уже сами не видят ничего)...и не хотят особо видеть...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:48
Это мнение футболиста, который играл в футбол по другим правилам. А мнение современных судей-профессионалов совсем противоположное. На сегодняшний день во всём мире судят при помощи телеэкрана. Я согласен, что без телевизора такой пенальти не поставили бы. Но и вы согласитесь, что без телевизора и четвёртый гол армейцев не отменили бы. Так что здесь боевая ничья. И нечего переживать за поставленный пенальти. Мы же не истерим по отменённому голу. А это уже ВТОРОЙ такой гол, который у нас отняли. Первый был в игре с Краснодаром.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 18:06
Здоровья рекордсмену
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 15:03, ред.
Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин отреагировал на решение судейской бригады назначить пенальти в ворота «Спартака».

11-метровый вызвал недоумение у ветерана красно-синих. Эксперт жестко раскритиковал арбитров.
«Это безобразие, зачем что‑то искать и притягивать какой‑то пенальти. Зачем портить футбол? Алеррандро всем телом за штрафной площадью. Уже одно дерби ЦСКА — «Краснодар» испортили, когда удалили Кордобу. Давайте издеваться над футболом и дальше. Зачем такие моменты смотрите и обращаете на них внимание? Зачем портить игры, непонятно»

Здесь вот тоже и шах и мат)...
Red blu
Red blu ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:16, ред.
Ну да, особенно с 6 места только и взбадривать тех кто на первом месте!))))
Red blu
Red blu ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 13:12, ред.
Это называется шах и мат ему.)))
Против таких фактов уже глупо спорить.
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:02
А вот вам ещё информация о пенальти в этом сезоне.

В сезоне 2025 года. По информации сайта Transfermarkt, количество пенальти в пользу команд и процент их реализации следующие:
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 5 пенальти, 4 из них реализованы, 1 не реализован, процент реализации — 80%.
«Акрон» (Тольятти) — 4 пенальти, 2 из них реализованы, 2 не реализованы, процент реализации — 50%.
«Спартак» (Москва) — 4 пенальти, 3 из них реализованы, 1 не реализован, процент реализации — 75%.
«ФК Оренбург» — 3 пенальти, 2 из них реализованы, 1 не реализован, процент реализации — 66,7%.
ЦСКА (Москва) — 3 пенальти, все реализованы, процент реализации — 100%.

А вы говорите, что ЦСКА без пенальти побеждать не может. А оказалось, что Спартак пенальти пробивал чаще ЦСКА.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:33
А я всё думал, покажет ли Акинфеев тот жест, который демонстрировал когда-то Велиттону? Тогда Игорь получил травму в результате столкновения с бразильцем... И пропустил несколько месяцев.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:30
Да я и не переживаю вовсе)...так Вас взбодрить...чтобы не расслаблялись на временно первом месте)...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:27
Это вам, чтобы не так болезненно переживать назначение пенальти.

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о пенальти в ворота красно-белых в матче 11-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак».

Арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый с подсказки ВАР после нарушения правил Жедсоном на Алеррандро.

«Пенальти в ворота «Спартака»? Изначально судьей был назначен штрафной. В динамике было сложно определить, где именно было совершено нарушение правил. В трансляции показывали плохие повторы. Только ВАР показал контакт и точное место нарушения с верхней камеры.

Игрок «Спартака» совершил фол по неосторожности, подбил ногу соперника. Он находился сзади и совершил очевидное нарушение. Здесь совершенно нельзя сказать, что это не фол. Во всех случаях линия – часть штрафной площади. Для меня решение судьи очевидно, как и нарушение правил», – сказал Федотов.
xestk4x5hwgd
xestk4x5hwgd
вчера в 11:22
Не надо Игорьку лишних болячек
Red blu
Red blu ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:21
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:11
    Ещё и пауза на сборные как нельзя кстати...
    Comentarios
    Comentarios ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    вчера в 11:07
    Напомнило ситуацию с Великом обошлось
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear
    вчера в 11:02
    Это радостное известие для болельщиков московского ЦСКА и в целом.
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 10:50
      cska1948
      cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 10:49
        Futurista
        Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 10:47
        Да ладно...не вчера футбол начали смотреть...получил Игорёк вторую банку и свалил от греха)...
        cska1948
        cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
        вчера в 10:46
          Futurista
          Futurista
          вчера в 10:38
          Акинфеев сбежал без серьезной травмы с матча против Спартака)...
          sihafazatron
          sihafazatron
          вчера в 10:12
          Хорошие новости!!
          oFANATo
          oFANATo
          вчера в 10:12
          Хорошая новость.....ждём капитана в матче 12 тура с Локо
