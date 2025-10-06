Акинфеев избежал серьезной травмы в матче против «Спартака»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев является опытным спортсменом, он быстро восстановится от своей травмы. Такое мнение высказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Акинфеев получил травму во втором тайме и был заменен на Владислава Торопа, после игры врач армейцев сообщил, что вратарь подвернул голеностоп.
«Мы все очень сильно переживали, когда Акинфеев получил травму. Но слава богу вроде ничего серьезного. Игорь — опытный и крепкий спортсмен и атлет. Я уверен, что он восстановится в кратчайшие сроки, — сказал Бабаев. — Что касается игры Владислава Торопа, то, конечно, тяжело выходить в таком матче, понятно, что нервозность присутствовала, но в целом я считаю, что он справился. Может, на первых минутах понервничал, но дальше играл нормально, помог нам одержать победу».
Акинфееву 39 лет, в текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, 3 из которых «на ноль».
11-метровый вызвал недоумение у ветерана красно-синих. Эксперт жестко раскритиковал арбитров.
«Это безобразие, зачем что‑то искать и притягивать какой‑то пенальти. Зачем портить футбол? Алеррандро всем телом за штрафной площадью. Уже одно дерби ЦСКА — «Краснодар» испортили, когда удалили Кордобу. Давайте издеваться над футболом и дальше. Зачем такие моменты смотрите и обращаете на них внимание? Зачем портить игры, непонятно»
Здесь вот тоже и шах и мат)...
В сезоне 2025 года. По информации сайта Transfermarkt, количество пенальти в пользу команд и процент их реализации следующие:
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 5 пенальти, 4 из них реализованы, 1 не реализован, процент реализации — 80%.
«Акрон» (Тольятти) — 4 пенальти, 2 из них реализованы, 2 не реализованы, процент реализации — 50%.
«Спартак» (Москва) — 4 пенальти, 3 из них реализованы, 1 не реализован, процент реализации — 75%.
«ФК Оренбург» — 3 пенальти, 2 из них реализованы, 1 не реализован, процент реализации — 66,7%.
ЦСКА (Москва) — 3 пенальти, все реализованы, процент реализации — 100%.
А вы говорите, что ЦСКА без пенальти побеждать не может. А оказалось, что Спартак пенальти пробивал чаще ЦСКА.
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о пенальти в ворота красно-белых в матче 11-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак».
Арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый с подсказки ВАР после нарушения правил Жедсоном на Алеррандро.
«Пенальти в ворота «Спартака»? Изначально судьей был назначен штрафной. В динамике было сложно определить, где именно было совершено нарушение правил. В трансляции показывали плохие повторы. Только ВАР показал контакт и точное место нарушения с верхней камеры.
Игрок «Спартака» совершил фол по неосторожности, подбил ногу соперника. Он находился сзади и совершил очевидное нарушение. Здесь совершенно нельзя сказать, что это не фол. Во всех случаях линия – часть штрафной площади. Для меня решение судьи очевидно, как и нарушение правил», – сказал Федотов.
