Акинфеев избежал серьезной травмы в матче против «Спартака»

1759733913

вчера, 09:58

Вратарь и капитан ЦСКА является опытным спортсменом, он быстро восстановится от своей травмы. Такое мнение высказал генеральный директор ЦСКА .

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Акинфеев получил травму во втором тайме и был заменен на Владислава Торопа, после игры врач армейцев сообщил, что вратарь подвернул голеностоп.

«Мы все очень сильно переживали, когда Акинфеев получил травму. Но слава богу вроде ничего серьезного. Игорь — опытный и крепкий спортсмен и атлет. Я уверен, что он восстановится в кратчайшие сроки, — сказал Бабаев. — Что касается игры Владислава Торопа, то, конечно, тяжело выходить в таком матче, понятно, что нервозность присутствовала, но в целом я считаю, что он справился. Может, на первых минутах понервничал, но дальше играл нормально, помог нам одержать победу».

Акинфееву 39 лет, в текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, 3 из которых «на ноль».