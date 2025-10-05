  • Поиск
Акинфеев назвал несерьезной свою травму, полученную в матче со «Спартаком»

05 октября 2025, 19:45
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что его травма, полученная в матче 11-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком», не носит серьезный характер. Об этом Акинфеев рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2. На 61-й минуте Акинфеева заменил Владислав Тороп.

«Думаю, что все хорошо. [Врач ЦСКА] Эдуард Николаевич Безуглов меня уже проверил. Есть маленькая, небольшая травма, но все хорошо. Идем дальше», — сказал Акинфеев.

«Интересный и хороший матч. Конечно же, могли решить исход пораньше, но дерби — это всегда дерби. 3:2 — это тоже победа, три очка», — добавил вратарь ЦСКА.

Акинфееву 39 лет, он всю карьеру выступает за ЦСКА (с 2003 года). Вратарь является обладателем Кубка УЕФА (2005), шестикратным чемпионом России, восьмикратным победителем Кубка и Суперкубка России. Акинфеев 11 раз был удостоен приза «Вратарь года» имени Льва Яшина (по версии журнала «Огонек»).

В составе сборной России Акинфеев выступал с 2004 по 2018 год. Он является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналистом чемпионата мира в России 2018 года.

Barsuk_10
Barsuk_10 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 октября в 20:58
    shur
    shur
    05 октября в 20:46
    ...а если это хитроумная уловка от Ветерана, в переломный момент
    замениться,сделать паузу ,выпустил молодого коллегу по цеху!
    Сбить всех с толку!А да Игорь Владимирович, а да стратег,учитесь у Мастера...!!! (Шутка)
    blitz
    blitz
    05 октября в 20:41
    Поправляйся Игорь, ты нужен команде.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Barsuk_10 (раскрыть)
    05 октября в 20:33
      Сп62
      Сп62
      05 октября в 20:19
      Это хорошая новость.
      Barsuk_10
      Barsuk_10
      05 октября в 20:12
      100% симулировал, знал, что он и третий пропустит, так как ужп дыра.
      Red blu
      Red blu
      05 октября в 20:11
      Две недели на перерыв сборных, можно подлечиться.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      05 октября в 20:11
      Здоровья Игорю и Тамерлану.
      oFANATo
      oFANATo
      05 октября в 20:10
      Хорошо что обошлось.....с победой и здоровья Игорь!
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      05 октября в 20:10
      Хорошо, что всё хорошо...
