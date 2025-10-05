Акинфеев назвал несерьезной свою травму, полученную в матче со «Спартаком»

1759682752

05 октября 2025, 19:45

Вратарь московского ЦСКА сообщил, что его травма, полученная в матче 11-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком», не носит серьезный характер. Об этом Акинфеев рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2. На 61-й минуте Акинфеева заменил Владислав Тороп.

«Думаю, что все хорошо. [Врач ЦСКА ] Эдуард Николаевич Безуглов меня уже проверил. Есть маленькая, небольшая травма, но все хорошо. Идем дальше», — сказал Акинфеев.

«Интересный и хороший матч. Конечно же, могли решить исход пораньше, но дерби — это всегда дерби. 3:2 — это тоже победа, три очка», — добавил вратарь ЦСКА .

Акинфееву 39 лет, он всю карьеру выступает за ЦСКА (с 2003 года). Вратарь является обладателем Кубка УЕФА (2005), шестикратным чемпионом России, восьмикратным победителем Кубка и Суперкубка России. Акинфеев 11 раз был удостоен приза «Вратарь года» имени Льва Яшина (по версии журнала «Огонек»).

В составе сборной России Акинфеев выступал с 2004 по 2018 год. Он является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналистом чемпионата мира в России 2018 года.