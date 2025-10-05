  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Ласицкене пожелала вратарю ЦСКА Акинфееву скорейшего возвращения на поле

05 октября 2025, 21:04
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мария Ласицкене пожелала вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву скорейшего возвращения на поле.

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл московский «Спартак» со счетом 3:2 в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Акинфеев был заменен во втором тайме из-за травмы голеностопа.

«Огорчила травма Игоря Акинфеева. Хочу пожелать ему скорейшего возвращения на поле. На личном опыте знаю, что у армейцев великолепный медицинский штаб и реабилитологи — Эдуард Безуглов, Игорь Степанов. Они в свое время восстановили меня в кратчайшие сроки после неприятной травмы к Олимпиаде в Токио. За что всегда им буду благодарна», — сказала Ласицкене.

Подписывайся в ВК
Все новости
Акинфеев назвал несерьезной свою травму, полученную в матче со «Спартаком»
05 октября
Челестини рассказал, что футболист ЦСКА Мусаев получил мышечную травму
05 октября
Врач ЦСКА рассказал о характере травмы Акинфеева
05 октября
Вратаря ЦСКА Акинфеева заменили из-за травмы в матче со «Спартаком»
05 октября
В «Рубине» сообщили, что Кузяев находится под наблюдением врачей клуба
05 октября
Кузяева госпитализировали после матча с «Крыльями Советов»
05 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 07:42
Станкевича вообще надо изгнать из Спартака. Он уже второй год эксперементирует с командой. У него нет основы , а это в никуда....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 07:39
Толя я Православный... и как могу радоваться чужой беде...подумай...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
05 октября в 22:35
Я тебе скажу от души, что победа ЦСКА неубедительна. У Спартака игра несть. Мне только кажется ,что для пользы дела Станковича надо подольше не пускать на лавку?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
05 октября в 22:32
Но новость про травму Акинфеева
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 октября в 22:20
Толя привет. Я про травмы ваших игроков ни чего не сказал...почитай повнимательнее...просто я с тех мест и ее , и тренера ее хорошо знаю...)... здесь про другое . )
А вашим ребятам здоровья могу только пожелать...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
05 октября в 22:10
Вова, что то тебя не туда понесло. Обычно в таких случаях желают здоровья и выздоровления, а ты скатился к злопыхательству. Как говорил Газзаев после очередного дерби. Спартаку нужно еще упорно тренироваться и успех когда нибудь придет. А у ЦСКА сегодня де травмы. Кроме Игоря сломался единственный наш нападающий Мусаев. Но КБ до этого дела нет. А жаль...
Великолепный
Великолепный
05 октября в 21:32
50- ый матч Акинфеева в дерби.
С победой и здоровья Игорю.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
05 октября в 21:31
Слишком много сегодня от Лисицкене...)...в девичестве Кучиной из г. Прохладного кабардино-Балкарии...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 октября в 21:24
Молодец, да и про себя напомнила!...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 