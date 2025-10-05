Ласицкене пожелала вратарю ЦСКА Акинфееву скорейшего возвращения на поле

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мария Ласицкене пожелала вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву скорейшего возвращения на поле.
В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл московский «Спартак» со счетом 3:2 в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Акинфеев был заменен во втором тайме из-за травмы голеностопа.
«Огорчила травма Игоря Акинфеева. Хочу пожелать ему скорейшего возвращения на поле. На личном опыте знаю, что у армейцев великолепный медицинский штаб и реабилитологи — Эдуард Безуглов, Игорь Степанов. Они в свое время восстановили меня в кратчайшие сроки после неприятной травмы к Олимпиаде в Токио. За что всегда им буду благодарна», — сказала Ласицкене.
А вашим ребятам здоровья могу только пожелать...
С победой и здоровья Игорю.
