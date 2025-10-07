Московский футбольный клуб ЦСКА не является в текущем сезоне главным претендентом на чемпионство в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), «Краснодар» имеет такие же шансы на завоевание титула. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба.
«ЦСКА главный претендент на чемпионство? Не думаю. Я очень тепло отношусь к Игорю Дивееву, Матюхе Кисляку, Ване Облякову. Очень переживаю за них. Наверное, ЦСКА и „Краснодар“ более цельные команды для меня», — сказал Дзюба.
ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка после 11 встреч. В следующем туре московская команда сыграет в гостях со столичным «Локомотивом» 18 октября.
Ничего питерского не назвал... Это демонстрация?
