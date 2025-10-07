  • Поиск
Дзюба не считает ЦСКА главным претендентом на чемпионство в РПЛ

вчера, 12:38

Московский футбольный клуб ЦСКА не является в текущем сезоне главным претендентом на чемпионство в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), «Краснодар» имеет такие же шансы на завоевание титула. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба.

«ЦСКА главный претендент на чемпионство? Не думаю. Я очень тепло отношусь к Игорю Дивееву, Матюхе Кисляку, Ване Облякову. Очень переживаю за них. Наверное, ЦСКА и „Краснодар“ более цельные команды для меня», — сказал Дзюба.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка после 11 встреч. В следующем туре московская команда сыграет в гостях со столичным «Локомотивом» 18 октября.

7nh9cze4jbvw
7nh9cze4jbvw
вчера в 18:15
Цска и спартак , как и много-много лет подряд, будут бороться за четвертое место.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 15:17
По-моему хотению из реальных претендентов на сегодняшний день на чемпионство выбрал бы две московские команды в силу причин которые многие ПОНИМАЮТ и ПОЙМУТ - это ЦСКА с КВАРТЕТОМ (Глебов, Кисляк, Обляков, Круговой) и ЛОКО с Батраковом Бариновым Сельяновым Пруцевым.... Корпоративные командочки-мешки типа Газпрома и Лукойла (когда то профсоюзного отметим, потому и народного) - меня мало интересуют наверху. Краснодар не назвал, нет особой симпатии к этой команде почему-то, может по отсутствию задора, какого-то своего стиля, без излишнего практицизма и пр.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:04
А какую связь это имеет с противоречивым высказыванием Дзюбы? У нас и Заря и Зенит и Гурия была... и Тосно
112910415
112910415
вчера в 14:20
Ай-ай-ай!
Ничего питерского не назвал... Это демонстрация?
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:56
Вспомнился 1983 год — тогда чемпионом СССР по футболу впервые стал Днепр, неожиданно... После первого круга он занимал пятое место, по-моему.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:45
Дзюба молодец, везде готов вставить свои пять копеек. Артём способен обсуждать любые темы, в том числе способность армейцев выиграть золотые медали. ЦСКА неожиданно вылетел на самый верх — свалился , как снег на голову. Такой прыти от Коней никто не ожидал, они и сами не ожидали. Что теперь делать? Скорректировать планы и бороться за титул. Но как же конкуренты? Они есть, главные это Зенит и Краснодар, далее Локомотив и Спартак. Включу Балтику, из уважения... А дальше, кто на что учился. Могут быть неожиданности.
Red blu
Red blu
вчера в 13:05
Пускай соперники не недооценивают наш ЦСКА, нам будет на руку.
Goger90
Goger90
вчера в 12:57
Время покажет. Условно говоря, первые четыре команды будут яростно бороться за трофей, мне кажется. Возможно, Спартак вернётся в борьбу, но пока верится с трудом. Балтику не воспринимаю пока как реального конкурента за золото и даже за медали. Полагаю, закончит месте на шестом. По факту реальные расклады видны будут ближе к перерыву на зиму.
