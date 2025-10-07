Дзюба не считает ЦСКА главным претендентом на чемпионство в РПЛ

1759829916

вчера, 12:38

Московский футбольный клуб ЦСКА не является в текущем сезоне главным претендентом на чемпионство в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ), «Краснодар» имеет такие же шансы на завоевание титула. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал нападающий тольяттинского «Акрона» .

« ЦСКА главный претендент на чемпионство? Не думаю. Я очень тепло отношусь к Игорю Дивееву, Матюхе Кисляку, Ване Облякову. Очень переживаю за них. Наверное, ЦСКА и „Краснодар“ более цельные команды для меня», — сказал Дзюба.