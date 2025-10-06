  • Поиск
Павлюченко оценил уровень сборной Боливии

вчера, 11:16
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БоливияБоливия14.10.2025 в 20:00 Не начался

Сборная Боливии по футболу является хорошим соперником для команды России. Такое мнение высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Роман Павлюченко.

Матч сборных России и Боливии пройдет 14 октября в Москве на «ВТБ-Арене». Сборная России занимает 33-е место в рейтинге Международной федерации футбола, боливийцы идут на 77-й позиции.

«Хорошая новость, что сыграем со сборной Боливии. Соперник, как мы видим, крепкий. Команда не так давно обыграла бразильцев в отборе к чемпионату мира в США, а это о многом говорит, — сказал Павлюченко. — Будет интересно посмотреть матч, так как для боливийцев это прекрасная возможность потренироваться перед стыковыми играми [за выход в финальную часть чемпионата мира]. Это не будет легко. Все мы помним, как играла Иордания, которая уже участница чемпионата мира».

«Радостно, что в такой ситуации РФС находит хороших соперников для нашей сборной. Сейчас это важно. Мы живем в мире, где все меняется очень быстро. Кто знает, может быть, нас уже скоро допустят до международных соревнований. И если это случится, то у нас уже будет готовая команда, способная бороться за выходы на турниры. Это вполне реально, потому что не так давно Россию восстановили в Международном паралимпийском комитете. Очень хороший сигнал для всех остальных видов спорта», — добавил он.

В сентябре сборная России сыграла дома вничью с командой Иордании (0:0) и на выезде победила катарцев (4:1).

Варвар7
Варвар7
вчера в 12:38
"Хорошая новость" ; "Хороший соперник" " Хороший сигнал" - вынес свой вердикт хороший эксперт Павлюченко...)
therapy
therapy
вчера в 11:56
Уровень решается на поле... вроде в футбол играл, должен знать, ОБИДНО!!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:46
Боливия у себя дома и на выезде это разные команды
112910415
112910415
вчера в 11:45
в каком составе приедут - от этого многое зависит
9gsav5bccsvj
9gsav5bccsvj
вчера в 11:33
Уж точно посильнее Брунея будет
