Колосков считает, что «Спартаку» нужно сохранить Станковича до зимы

вчера, 11:04

Руководству московского «Спартака» нужно дать главному тренеру Деяну Станковичу доработать до зимы. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

В воскресенье «Спартак» проиграл в гостях ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:3.

«Есть разные разговоры, — сказал Колосков. — Кто-то говорит, что с тренером есть игра. Кто-то, что во время его дисквалификации команда начинает играть. Я думаю, что здесь нужно дать время. Ему нужно дать доработать до зимы».

Станкович был дисквалифицирован на один месяц начиная с 19 сентября за поведение во время матча с московским "Динамо (2:2).

Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 21:00
До зимы 200-летия спартака
Хэппи МИЛФ
Хэппи МИЛФ
вчера в 15:23
Не, оставляйте подольше, отличный тренер для спартака, прям живое олицетворение этого клуба! А еще Федуна с Заремкой верните, без них скучновато
Сп62
Сп62
вчера в 14:42
Зиму обещают в этом году раннюю. Где-то в ноябре. Значит пора уже собираться.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
вчера в 14:08
Лучше до конца сезона. )))
n7t6h382tmb7
n7t6h382tmb7
вчера в 12:20
Жаль что с ним давно не распрощались
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:33
"До зимы" - а зимой "по холодку" и в добрый путь...)))
