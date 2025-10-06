Колосков считает, что «Спартаку» нужно сохранить Станковича до зимы

1759737856

вчера, 11:04

Руководству московского «Спартака» нужно дать главному тренеру доработать до зимы. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза .

В воскресенье «Спартак» проиграл в гостях ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:3.

«Есть разные разговоры, — сказал Колосков. — Кто-то говорит, что с тренером есть игра. Кто-то, что во время его дисквалификации команда начинает играть. Я думаю, что здесь нужно дать время. Ему нужно дать доработать до зимы».

Станкович был дисквалифицирован на один месяц начиная с 19 сентября за поведение во время матча с московским "Динамо (2:2).