Дзюба высказался о незабитом пенальти в матче РПЛ с «Зенитом»

вчера, 16:56

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал о своих эмоциях после нереализованного пенальти в матче 11-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против петербургского «Зенита».

Матч «Акрон» — «Зенит» прошел 4 октября и завершился со счетом 1:1. На пятой компенсированной ко второму тайму минуте Дзюба не реализовал пенальти.

«Расстроился, но не так, как обычно. Как правило, нужно 3-4 дня, чтобы отойти. История неприятная, перед командой нужно будет отмазаться. Но после этого пенальти получил столько теплоты и доброты, сколько от голов не получаешь. Значит, так должно было случиться. Сделал вывод, анализирую, буду сильнее», — сказал Дзюба.