  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Дзюба высказался о незабитом пенальти в матче РПЛ с «Зенитом»

вчера, 16:56
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал о своих эмоциях после нереализованного пенальти в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

Матч «Акрон» — «Зенит» прошел 4 октября и завершился со счетом 1:1. На пятой компенсированной ко второму тайму минуте Дзюба не реализовал пенальти.

«Расстроился, но не так, как обычно. Как правило, нужно 3-4 дня, чтобы отойти. История неприятная, перед командой нужно будет отмазаться. Но после этого пенальти получил столько теплоты и доброты, сколько от голов не получаешь. Значит, так должно было случиться. Сделал вывод, анализирую, буду сильнее», — сказал Дзюба.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мостовой оценил смену гендиректора «Спартака»
Вчера, 14:05
ЦСКА намерен бороться за чемпионство в этом сезоне
Вчера, 12:31
Павлюченко оценил уровень сборной Боливии
Вчера, 11:16
Колосков считает, что «Спартаку» нужно сохранить Станковича до зимы
Вчера, 11:04
Олимпийская чемпионка Ласицкене назвала эмоциональным матч ЦСКА — «Спартак»
05 октября
Гимнастка Крамаренко опустошена после матча ЦСКА — «Спартак»
05 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:54
От коллег по команде и болельщиков.
Газпром не заметил того пенальти.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 00:51
Напоить всех в ресторане))
И накормить,,,за свой счёт,,,
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:04
Теплота....


Доброта...
shur
shur
вчера в 20:34
...диагноз :"...теплота и доброта от расстройства"...Жить будет!!!
Шуня771
Шуня771
вчера в 19:54
"Отмазаться от команды"?

Это как?
particular
particular
вчера в 19:47
"...анализирую, буду сильнее..."
Чем сильнее натирать, тем больше будет дымиться :)
112910415
112910415
вчера в 19:24
Пожалели старика! )
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:07
Расстроился, но не так, как обычно.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1418470/dzyuba-artyom 06.10.2025
Ведь из офиса газпрома приятная смс пришла , подумал Артем)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:54
"Но после этого пенальти получил столько теплоты и доброты...."
------------
А от кого это доброта исходила? Не из Газпрома ли??
Vilar
Vilar
вчера в 17:56
Для Акрона будет большая польза - если он свалит. Он деморализует команду, сказать, что он играющий тренер - нельзя, он играющий раздражитель, в плохом смысле этого слова. Конечно, Акрону нужен хороший центральный нападающий, и найти его можно в России, если, конечно, искать, а не привозить из джунглей.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:46
Сегодня рассуждает, как нормальный человек, а завтра опять будет нести какую-то чушь...
xwv8p9r4sz2m
xwv8p9r4sz2m
вчера в 17:29
Передёрнуть поди в раздевалке забыл, вот и выше залепил от возбуждения
5m5mp55myfe8
5m5mp55myfe8
вчера в 17:18
Бывает и такое, вспоминать будут долго
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:16
Аналитик...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 