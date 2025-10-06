Дзюба высказался о незабитом пенальти в матче РПЛ с «Зенитом»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал о своих эмоциях после нереализованного пенальти в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».
Матч «Акрон» — «Зенит» прошел 4 октября и завершился со счетом 1:1. На пятой компенсированной ко второму тайму минуте Дзюба не реализовал пенальти.
«Расстроился, но не так, как обычно. Как правило, нужно 3-4 дня, чтобы отойти. История неприятная, перед командой нужно будет отмазаться. Но после этого пенальти получил столько теплоты и доброты, сколько от голов не получаешь. Значит, так должно было случиться. Сделал вывод, анализирую, буду сильнее», — сказал Дзюба.
Газпром не заметил того пенальти.
И накормить,,,за свой счёт,,,
Доброта...
Это как?
Чем сильнее натирать, тем больше будет дымиться :)
Ведь из офиса газпрома приятная смс пришла , подумал Артем)))
А от кого это доброта исходила? Не из Газпрома ли??
