ЦСКА намерен бороться за чемпионство в этом сезоне

1759743071

вчера, 12:31

Чемпионство в Российской премьер-лиге ( РПЛ ) является непростой задачей, однако футболисты московского ЦСКА будут делать все для завоевания титула. Об этом заявил генеральный директор ЦСКА .

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ , набрав 24 очка в 11 матчах. Красно-синие опережают на один балл московский «Локомотив» и «Краснодар».

«Позади пока треть чемпионата с небольшим, подводить итоги и делать какие-то громкие заявления было бы неправильно. Конечно, первое место не может не радовать, — сказал Бабаев. — Были очень сложные ситуации после смены тренера, не буду скрывать, были опасения, что команда может просесть и в эмоциональном плане, и в спортивном. Потому что новый тренер, который достаточно в кратчайшие сроки выбирался, проводились переговоры. Мы очень рады, что тренерский штаб во главе с Фабио Челестини начали с места в карьер, ребята услышали требования. Мы видим, что есть промежуточный, но результат».

«Задача на чемпионство? Если не ставить перед собой такую задачу, то нет смысла для ЦСКА и участвовать в сезоне. Конечно, это непросто, мы давно не были чемпионами. Но мы сделаем все возможное, чтобы закончить чемпионат на том же месте, на котором находимся сейчас», — добавил Бабаев.а

9 июня серб Марко Николич покинул пост главного тренера ЦСКА . На эту должность 20 июня был назначен швейцарский специалист Фабио Челестини.

Армейцы шесть раз выигрывали чемпионат России (2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16).