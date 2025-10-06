  • Поиск
ЦСКА намерен бороться за чемпионство в этом сезоне

вчера, 12:31

Чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) является непростой задачей, однако футболисты московского ЦСКА будут делать все для завоевания титула. Об этом заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка в 11 матчах. Красно-синие опережают на один балл московский «Локомотив» и «Краснодар».

«Позади пока треть чемпионата с небольшим, подводить итоги и делать какие-то громкие заявления было бы неправильно. Конечно, первое место не может не радовать, — сказал Бабаев. — Были очень сложные ситуации после смены тренера, не буду скрывать, были опасения, что команда может просесть и в эмоциональном плане, и в спортивном. Потому что новый тренер, который достаточно в кратчайшие сроки выбирался, проводились переговоры. Мы очень рады, что тренерский штаб во главе с Фабио Челестини начали с места в карьер, ребята услышали требования. Мы видим, что есть промежуточный, но результат».

«Задача на чемпионство? Если не ставить перед собой такую задачу, то нет смысла для ЦСКА и участвовать в сезоне. Конечно, это непросто, мы давно не были чемпионами. Но мы сделаем все возможное, чтобы закончить чемпионат на том же месте, на котором находимся сейчас», — добавил Бабаев.а

9 июня серб Марко Николич покинул пост главного тренера ЦСКА. На эту должность 20 июня был назначен швейцарский специалист Фабио Челестини.

Армейцы шесть раз выигрывали чемпионат России (2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16).

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 17:35
Просто у всех КБ есть два мнения, первое КБ,а второе неправильное. Подождем вердикт специалистов по судейству и по этому пенальти и ещё раз убедимся, что футбол надо смотреть без КБ очков, как все мы
За адекватность
За адекватность ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 17:21
Я Вас приветствую! Абсолютно согласен! Но есть одно но... Когда братья Стругацкие ваяли свой роман "Град обреченных", то они либо не сильно интересовались футболом, либо им было фиолетово, какую геометрическую фигуру представляет собой футбольное поле, ну или по принципу "я художник, я так вижу". А корректировать фразы написанные, скажем так, мэтрами научной фантастики у меня рука не поднимается. Как говорится не мой уровень, не по Сеньке шапка. В общем как-то так.
Сп62
Сп62 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 16:41
Всё правильно, только поле всё-таки прямоугольное.
rdukr4f8kkvm
rdukr4f8kkvm
вчера в 15:10
Армейцы воодушевлённые последними матчами
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:57
Да в принципе максимально аккуратно Бабаев высказался, без каких-то бравурных речей на волне успеха. Как минимум еще пять команд будут бороться за это чемпионство (ну или как минимум рассчитывают в тлй или иной степени на это.) У нас в РПЛ имеет место быть немаловажны нюанс, а именно зимняя пауза, после которой команды бывает не узнать как в положительную сторону, так и в отрицательную. У Николича подобный опыт подготовки команды в длительный зимний перерыв имелся, у Челестини его нет, хотя возможно это и не имеет значения. Ну и естественно будет зимнее трансферное окно, где видимо опять наши клубы решат тряхнуть мошной. Вопрос только насколько удачно получится. В прошлые два сезона борьба за чемпионство шла до последнего тура, надеюсь и в этом будет нечто подобное. Ну а так, как говорится, "поле квадратное, мяч круглый, победит достойнейший. Как-то так с моей колокольни.
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:38
Почитай мои комментарии по поводу матча с Сочи и сравни со своими. Потом делай выводы.
lotsman
lotsman
вчера в 14:35
Кто бы сомневался. Иначе зачем тогда на поле выходить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 14:12
Странно почему ты не вспомнил не назначенный пенальти в ворота Краснодара, за что куеуян не судит уже давно? Сейчас у ЦСКА было бы на2 очка больше. А 2 удаления в игре с Ростовом это тоже в пользу ЦСКА. А ошибки левникова в пользу Динамо в нашей игре с ними это как? И наконец вспомни 2 пенальти КБ в игре с Сочи, которых не было. Вспомни и тебе станет легче на душе. А КБ просто в футбол надо лучше играть и подольше быдлогана держать на трибуне. И 5 место станет реальным.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 14:11
    Сп62
    Сп62 ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
    вчера в 14:07
    Вам достаточно одного Облякова. Он справится.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 14:05
    После левых пенальти можно ставить любые задачи при таком векторе развития судейства.
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan
    вчера в 14:04
    Конечно ожидали худших результатов после смены тренера. Челестини в плюс, что не стал играть до зимней паузы на "багаже" Николича, а сразу начал строить игру команды по своим лекалам. Времени было мало, но команда хорошо приняла новые требования. И плюс, что Челестини очень хорошо мотивирует и до игры и после игры. Смотрю видео из послематчевых раздевалок в канале коней.
    Нужен забивной нап, очень нужен.
    Vilar
    Vilar
    вчера в 13:59
    Как говорил товарищ Саахов: "Э, нет, торопиться не надо, торопиться не надо…"
    112910415
    112910415
    вчера в 13:59
    Дело-то хорошее...
    AlanW 1
    AlanW 1
    вчера в 13:47
    При таких возможностях глупо ставить задачу ниже чемпионства, тем более что уже в находятся на первом месте после трети чемпионата.
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 13:42
    Бабаев молодец, он ведь не обещал трофей, лишь сказал, что футболисты сделают всё для его завоевания. Мне кажется, в ЦСКА вообще не ожидали сами так высоко взлететь. Поначалу казалось, вот ушёл неожиданно тренер — требуется срочная замена наставника, потом команде надо перестроиться под его требования... Вот золотую задачу временно и отложили. Как оказалось, зря. Новый тренер не стал делать резких движений — он просто эффективно пользовался тем, что уже было. Адаптация Челестини прошла почти незаметно. Теперь золотые задачи аккуратно вернули. Почему аккуратно? Да потому, что конкуренты сильные..
    Goger90
    Goger90
    вчера в 13:32
    Даже загадывать страшно. Пока есть ощущение, что это не выглядит чем-то фантастическим.
    Red blu
    Red blu
    вчера в 13:10
    Действующий обладатель кубка и Суперкубка России ЦСКА должен бороться за трофей во всех турнирах, не исключая чемпионат России.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 12:54
    Без забивного нападающего задача архисложная.
    Ждём усиления.
    Вещий
    Вещий
    вчера в 12:52
    Бороться в любом нужно .... без этого нет побед.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 12:43
    Идём от матча к матчу.....если зимой купят нападающего как Даку то можем и побороться за первое место.
