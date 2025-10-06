Мостовой оценил смену гендиректора «Спартака»

Уход с поста генерального директора футбольного клуба «Спартак» Олега Малышева не должен привести к отставке главного тренера команды Деяна Станковича. Такое мнение высказал двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой.
В понедельник «Спартак» объявил об уходе Малышева. Его сменил на посту гендиректора Сергей Некрасов, Малышев останется советником нового гендиректора.
«Не верю, что будет отставка Станковича. Малышева никто и не знает, это не удивительно, — сказал Мостовой. — Про отставку Станковича мы слышим с первого тура, но логики никакой. Сейчас тоже никакой логики. Вчера проиграли, потому что пропустили три гола за 30 минут. Команда идет в шести очках от первого места».
«Спартак» всегда удивляет, поэтому за 15 лет там было много всяких людей. Управленцев «Спартака» мы не знаем, мы их не видели", — добавил он.
Футболисты «Спартака» в воскресенье проиграли ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:3. Команда занимает шестое место в чемпионате.
"Рыба гниет с головы!"
Поэтому задвижка Малышева абсолютно логический ход...
Всё происходящее (результаты игр, тренерская чехарда, решение орг.вопросов, например, недавняя проблема с логистикой для команды соперника....) в Спартаке вызывает зачастую недоумение у болельщиков.
