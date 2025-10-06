Мостовой оценил смену гендиректора «Спартака»

1759748728

вчера, 14:05

Уход с поста генерального директора футбольного клуба «Спартак» Олега Малышева не должен привести к отставке главного тренера команды Деяна Станковича. Такое мнение высказал двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» .

В понедельник «Спартак» объявил об уходе Малышева. Его сменил на посту гендиректора Сергей Некрасов, Малышев останется советником нового гендиректора.

«Не верю, что будет отставка Станковича. Малышева никто и не знает, это не удивительно, — сказал Мостовой. — Про отставку Станковича мы слышим с первого тура, но логики никакой. Сейчас тоже никакой логики. Вчера проиграли, потому что пропустили три гола за 30 минут. Команда идет в шести очках от первого места».

«Спартак» всегда удивляет, поэтому за 15 лет там было много всяких людей. Управленцев «Спартака» мы не знаем, мы их не видели", — добавил он.