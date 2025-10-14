 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиТоварищеские матчи. Сборные 2025

Карпину первый тайм матча с Боливией понравился больше, чем второй

14 октября 2025, 22:58
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 0Логотип футбольный клуб БоливияБоливияМатч завершен

Главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину первый тайм товарищеской встречи национальной команды против боливийцев понравился больше, чем второй. Об этом он рассказал журналистам.

14 октября сборная России выиграла у команды Боливии со счетом 3:0. В первом тайме россияне забили два мяча.

«Ожидание от того футбола, который могли показать боливийцы, оправдались. Стиль у таких южноамериканских команд есть, в игре хорошо работали с мячом, — сказал Карпин. — Что касается нашей команды, первый тайм понравился, второй — не так, как первый. Это связано и с заменами, со счетом, не так хорошо выполняли задание».

Следующий матч сборная России проведет 12 ноября в Санкт-Петербурге против команды Перу.

Подписывайся в ВК
Все новости
Игрок костромского «Спартака» оценил форму возобновившего карьеру тренера
13 октября
Кутепов оценил работу Станковича в «Спартаке» в текущем сезоне
12 октября
Без права на ошибку: сборная России во главе с Карпиным победила иранцев
11 октября
Тренер сборной Ирана назвал матч с россиянами психологической проверкой
10 октября
Дзюба оценил исход матча ЦСКА — «Спартак»
06 октября
Колосков доволен результатами «Спартака» при Малышеве
06 октября
 
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
14 октября в 23:07
Ничего удивительного, мне тоже первый понравился..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 