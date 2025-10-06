  • Поиск
Колосков доволен результатами «Спартака» при Малышеве

вчера, 14:18

Московский футбольный клуб «Спартак» добивался неплохих результатов во время работы Олега Малышева на посту генерального директора. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Ранее «Спартак» объявил об уходе Малышева с поста генерального директора клуба. При этом он продолжит работу в совете директоров и будет советником Сергея Некрасова, который занял должность генерального директора красно-белых.

«Если судить по результатам, то мне кажется, что у „Спартака“ были неплохие результаты за время его работы. Не знаю, как оценивают его работу с точки зрения развития клуба, маркетинга, управления академией, но мне казалось, что человек на [своем] месте», — сказал Колосков.

Малышев занимал пост генерального директора «Спартака» с июня 2023 года. За время работы Малышева «Спартак» занимал четвертое и пятое места в турнирной таблице Российской премьер-лиги в сезонах-2023/24 и 2024/25 соответственно и дважды выходил в финал «пути регионов» Кубка России.

На данный момент столичная команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 11 матчах. Днем ранее красно-белые проиграли в гостях московскому ЦСКА со счетом 2:3 в матче 11-го тура чемпионата страны. Отставание от армейцев, возглавляющих таблицу РПЛ, составляет шесть очков.

sv_1969
sv_1969 ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 14:55
Аааа! Вот оно чё! Тады это правильно)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:52
Буду полагать , что мнения большинства спартаковских болельщиков по этому вопросу с мнением Колоскова диаметрально( то есть напрочь) расходятся...
Сп62
Сп62
вчера в 14:32
Он, наверное, считает Спартак перефирийной командой, которая выше четвёртого места ничего не видела.
Vilar
Vilar ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:28
Он его благодарит, что Спартак не вылетел в пердив.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:24
Малышев занимал пост генерального директора «Спартака» с июня 2023 года. За время работы Малышева «Спартак» занимал четвертое и пятое места в турнирной таблице Российской премьер-лиги в сезонах-2023/24 и 2024/25 соответственно и дважды выходил в финал «пути регионов» Кубка России.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1418454/koloskov-vyacheslav-spartak 06.10.2025
И в каком месте хорошие результаты Иваныч?
