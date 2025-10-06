Колосков доволен результатами «Спартака» при Малышеве

1759749518

вчера, 14:18

Московский футбольный клуб «Спартак» добивался неплохих результатов во время работы на посту генерального директора. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза ( РФС ) .

Ранее «Спартак» объявил об уходе Малышева с поста генерального директора клуба. При этом он продолжит работу в совете директоров и будет советником Сергея Некрасова, который занял должность генерального директора красно-белых.

«Если судить по результатам, то мне кажется, что у „Спартака“ были неплохие результаты за время его работы. Не знаю, как оценивают его работу с точки зрения развития клуба, маркетинга, управления академией, но мне казалось, что человек на [своем] месте», — сказал Колосков.

Малышев занимал пост генерального директора «Спартака» с июня 2023 года. За время работы Малышева «Спартак» занимал четвертое и пятое места в турнирной таблице Российской премьер-лиги в сезонах-2023/24 и 2024/25 соответственно и дважды выходил в финал «пути регионов» Кубка России.