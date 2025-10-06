  • Поиск
Дзюба оценил исход матча ЦСКА — «Спартак»

вчера, 17:51
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба оценил исход московского дерби. В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2.

«Смотрел игру. Прикольное дерби, потрясающий матч. Болельщики получили весь спектр эмоций. Думаю, что ЦСКА был чуточку лучше, заслужил [победу]», — сказал Дзюба.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. «Спартак» занимает 6-е место, на счету команды 18 очков после 11 туров.

Карлос Буряк
Карлос Буряк
вчера в 22:16
Дзюбинатор знает толк в футболе. Ему можно верить
ABir
ABir
вчера в 20:54
Этим чуточку лучше и стал левый пенальти в ворота Спартака. Конечно и с защиты и с вратаря ответственности никто не снимал.
Шуня771
Шуня771
вчера в 20:46
Иного и не предполагал услышать от глаголящего.
Учитывая, что второй тайм за Спартаком, а первый за Мешковым и Чистяковым, можно сделать вывод, что старые обиды на КБ Артема Сергеевича не отпускают!
А в целом его фарватер мелкий....
Не для больших кораблей...)
Сп62
Сп62
вчера в 20:30
Чтобы Дзюба не говорил, аудитория постоянно ждёт этого и тут же реагирует.
Comentarios
Comentarios
вчера в 20:20
Решил потролить спартачей малеха )
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:57
Ему сейчас всё кажется прикольным. Думаю завтра Артём уже не вспомнит, что говорил сегодня
112910415
112910415
вчера в 19:37
Куда нам без эксперта... )
84jd8dxbkekj
84jd8dxbkekj
вчера в 19:24
Нашли тоже эксперта аналитика
lotsman
lotsman
вчера в 18:59
Прикольное дерби, это в шоу, Артём, ты что то перепутал. На "ВЭБ Арена" был хороший матч, жаркое дерби, в котором Армейцы переиграли Спартак. Было жарко и на поле, и на трибунах. А прикольно бывает только на съёмках роликов. Всё таки участие Артёма в шоу бизнесе, в реламных роликах, дурно влияет на него.)
yvn85d97ce8f
yvn85d97ce8f
вчера в 18:42
Дзюба хочет в цска после вылета Акрона в пердив.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:41
Сегодня они были чуть , чуть фартовее....бывает ...но футбол на этом не заканчиваеться...
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 18:17
Абсолютно заслуженная победа.
9b668tuscq35
9b668tuscq35
вчера в 18:00
Мнение рукоблуда не особо интересно
