Дзюба оценил исход матча ЦСКА — «Спартак»

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба оценил исход московского дерби. В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2.
«Смотрел игру. Прикольное дерби, потрясающий матч. Болельщики получили весь спектр эмоций. Думаю, что ЦСКА был чуточку лучше, заслужил [победу]», — сказал Дзюба.
ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. «Спартак» занимает 6-е место, на счету команды 18 очков после 11 туров.
Учитывая, что второй тайм за Спартаком, а первый за Мешковым и Чистяковым, можно сделать вывод, что старые обиды на КБ Артема Сергеевича не отпускают!
А в целом его фарватер мелкий....
Не для больших кораблей...)
