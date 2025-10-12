Кутепов оценил работу Станковича в «Спартаке» в текущем сезоне

1760265353

12 октября 2025, 13:35

Бывший футболист московского «Спартака» считает, что не стоит скидывать всю вину в результатах команды на главного тренера .

«В таблице большая плотность, думаю, „Спартак“ исправит ситуацию, — сказа он. — Деян тоже человек, его можно понять. Нужно учитывать, что это „Спартак“, где давление и огромная зона ответственности. Не стоит скидывать всю вину на тренера, результат складывается из общих действий. Дай бог, чтобы „Спартак“ исправил ситуацию».

После 11 туров в Мир — Российской премьер-лиге «Спартак» занимает шестую позицию, набрав 18 очков.