 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Кутепов оценил работу Станковича в «Спартаке» в текущем сезоне

12 октября 2025, 13:35

Бывший футболист московского «Спартака» Илья Кутепов считает, что не стоит скидывать всю вину в результатах команды на главного тренера Деяна Станковича.

«В таблице большая плотность, думаю, „Спартак“ исправит ситуацию, — сказа он. — Деян тоже человек, его можно понять. Нужно учитывать, что это „Спартак“, где давление и огромная зона ответственности. Не стоит скидывать всю вину на тренера, результат складывается из общих действий. Дай бог, чтобы „Спартак“ исправил ситуацию».

После 11 туров в Мир — Российской премьер-лиге «Спартак» занимает шестую позицию, набрав 18 очков.

Подписывайся в ВК
Все новости
Без права на ошибку: сборная России во главе с Карпиным победила иранцев
11 октября
Тренер сборной Ирана назвал матч с россиянами психологической проверкой
10 октября
Дзюба оценил исход матча ЦСКА — «Спартак»
06 октября
Колосков доволен результатами «Спартака» при Малышеве
06 октября
Дзюба без гола, скандал в Краснодаре, два ярких дерби: итоги тура РПЛ
06 октября
Пять мячей и травма Акинфеева: ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби
05 октября
 
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
12 октября в 18:36
Кутепову только и комментировать высокий футбол, выступая за любителей-ноунеймов. ))
shlomo
shlomo
12 октября в 15:26
И этот влез воду в ступе толочь... А что там не так с результатом? Кроме времен Карреры лично сам Кутепов и ниже болтался и ничего, радовался духу спартаковскому с Аленичевым ....
guron88
guron88 ответ Alex_67 (раскрыть)
12 октября в 14:23
Ну-ну, товарищ Кутепов... Давай ещё подождём ЧЕГО-ТО от Станковича, потерпим, затянем время... а потом всё равно уволим как не справившегося. Неужели не видно, что с его манерой. знаниями и стилем, Спартаку никакое чемпионство не светит?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 октября в 14:22
Кутепов тренер??
Кутепов тренер тренеров???
Alex_67
Alex_67
12 октября в 14:06
Кутепов стал, в своё время, разочарованием Спартака, а теперь подался в эксперты?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 