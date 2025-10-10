Тренер сборной Ирана назвал матч с россиянами психологической проверкой

Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои считает, что матч с командой России стал важной психологической тренировкой для его подопечных. Об этом он заявил на пресс-конференции.
В пятницу российская команда одержала победу над иранцами со счетом 2:1.
«Прошедший матч с точки зрения тактики был интересным и зрелищным. Хочу поздравить сборную России, приободрить наших игроков. Было нелегко играть на таком большом стадионе, с точки зрения психологического давления это была важная тренировка. Думаю, что были хорошие шансы забить гол во втором тайме. С точки зрения технических особенностей во втором тайме наши игроки проявили себя хорошо, но забить гол не получилось, и мы получили второй мяч в свои ворота», — сказал Галенои.
«Встреча со сборной России — это хороший опыт в преддверии чемпионата мира. Это было особенно важно и потому, что некоторые игроки из-за травм не смогли присутствовать на поле. Я удовлетворен результатом игры как тренер», — добавил тренер.
Сборная Ирана примет участие в чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.