Игрок костромского «Спартака» оценил форму возобновившего карьеру тренера

13 октября 2025, 12:00

Тренер вратарей костромского футбольного клуба «Спартак» Сергей Пучков находится в хорошей физической форме и способен помогать команде на поле в качестве игрока. Такое мнение высказал нападающий команды Денис Боков.

13 сентября пресс-служба «Спартака» сообщила, что Пучков возобновит карьеру в возрасте 40 лет. 29 сентября он вышел на поле, заменив Бокова на 84-й минуте матча против ульяновской «Волги» (1:1).

«Тренер Михалыч [Сергей Пучков — прим. источника] не тренируется, он всегда готов, — сказал Боков. — Не тренируется именно с командой, индивидуально, может, занимается. Он уже даже выходил, как раз вместо меня. Дома мы играли с „Волгой“. Мы проигрывали, он вышел вместо меня в концовке, и мы забили гол, сравняли в дополнительное время. Поэтому сто процентов вклад он внес в эту ничью, в заработанные очки. Михалыч в порядке, фору молодым дает».

Также воспитанник московского «Динамо» Боков рассказал об адаптации в костромской команде. 3 сентября пресс-служба «Динамо» объявила, что сезон-2025/26 нападающий на правах аренды проведет в клубе из Костромы, который в прошлом сезоне добился повышения из Леон — Второй лиги. После 14-го тура Лиги Пари (Первой лиги) команда с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от воронежского «Факела» на 1 балл.

«При переходе привыкать точно надо было и к чемпионату, и к команде. Я всю жизнь практически был в структуре „Динамо“. Если не брать сборную, для меня это первый опыт, когда я перехожу в другую команду. В любом случае для меня лично очень интересен этот опыт, как это все будет происходить. Очень помог коллектив в этом плане. У меня там как раз Егор Назаренко играет, мы с ним много времени в „Динамо“ провели. Он очень помог мне освоиться, как в целом и весь коллектив. Очень хорошо приняли ребята, и это точно сказалось на мне, было сто процентов легче благодаря им», — поделился Боков.

«Первые два матча мне было тяжеловато входить, — отметил футболист. — Где-то, может, из-за физической формы. Потом уже чуть-чуть подразбегался, подразошелся, плюс двухразовые тренировки. Все это сказывается, я считаю. Поэтому в следующих играх, по моим ощущениям, на поле уже легче было решения принимать, действия стали более выразительными. С Назаренко общался, когда узнал об интересе ко мне из клуба. Я прям у него узнавал вообще все: как там тренировки, как база. Он поделился всем. То, что он мне рассказал, превзошло мои первоначальные ожидания».

Варвар7
Варвар7 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
13 октября в 18:18
Благодарю за информацию !
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
13 октября в 18:14
Доброго дня. Там уже есть 20 участников (то есть выбравших группу для следующего месяца).
Варвар7
Варвар7 ответ Шуня771 (раскрыть)
13 октября в 18:08, ред.
Пока не знаю. Скажу так, в прошлом месяце уже подавал заявку сыграть в этой группе , но не было набрано нужное количество участников . Посмотрим - "будет день - будет пища"
Шуня771
Шуня771 ответ Варвар7 (раскрыть)
13 октября в 17:25, ред.
Спасибо!
Честно говоря, у меня в памяти осталось ваше поздравление, но может я не ответил?
По любому, "лучше позже чем никогда"!)
А у Вас желания нет сразится там в ноябре?
Варвар7
Варвар7 ответ Шуня771 (раскрыть)
13 октября в 17:14, ред.
Благодарю! Пользуясь случаем ещё раз поздравляю Вас с Победой в "группе олигархов") !!!
Поздравление было отправлено сразу после Вашего выигрыша в "группе без призов" но видно я отправил "поздравительную открытку" не той "почтой" и она затерялась в сообщениях.
Шуня771
Шуня771 ответ Варвар7 (раскрыть)
13 октября в 17:02
Как спартача) залайкал по максималке))
Варвар7
Варвар7
13 октября в 16:29
Ну кто как не нападающий , лучше всего оценит форму вратаря...)
