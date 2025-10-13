Игрок костромского «Спартака» оценил форму возобновившего карьеру тренера

1760346010

13 октября 2025, 12:00

Тренер вратарей костромского футбольного клуба «Спартак» находится в хорошей физической форме и способен помогать команде на поле в качестве игрока. Такое мнение высказал нападающий команды .

13 сентября пресс-служба «Спартака» сообщила, что Пучков возобновит карьеру в возрасте 40 лет. 29 сентября он вышел на поле, заменив Бокова на 84-й минуте матча против ульяновской «Волги» (1:1).

«Тренер Михалыч [Сергей Пучков — прим. источника] не тренируется, он всегда готов, — сказал Боков. — Не тренируется именно с командой, индивидуально, может, занимается. Он уже даже выходил, как раз вместо меня. Дома мы играли с „Волгой“. Мы проигрывали, он вышел вместо меня в концовке, и мы забили гол, сравняли в дополнительное время. Поэтому сто процентов вклад он внес в эту ничью, в заработанные очки. Михалыч в порядке, фору молодым дает».

Также воспитанник московского «Динамо» Боков рассказал об адаптации в костромской команде. 3 сентября пресс-служба «Динамо» объявила, что сезон-2025/26 нападающий на правах аренды проведет в клубе из Костромы, который в прошлом сезоне добился повышения из Леон — Второй лиги. После 14-го тура Лиги Пари (Первой лиги) команда с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от воронежского «Факела» на 1 балл.

«При переходе привыкать точно надо было и к чемпионату, и к команде. Я всю жизнь практически был в структуре „Динамо“. Если не брать сборную, для меня это первый опыт, когда я перехожу в другую команду. В любом случае для меня лично очень интересен этот опыт, как это все будет происходить. Очень помог коллектив в этом плане. У меня там как раз Егор Назаренко играет, мы с ним много времени в „Динамо“ провели. Он очень помог мне освоиться, как в целом и весь коллектив. Очень хорошо приняли ребята, и это точно сказалось на мне, было сто процентов легче благодаря им», — поделился Боков.

«Первые два матча мне было тяжеловато входить, — отметил футболист. — Где-то, может, из-за физической формы. Потом уже чуть-чуть подразбегался, подразошелся, плюс двухразовые тренировки. Все это сказывается, я считаю. Поэтому в следующих играх, по моим ощущениям, на поле уже легче было решения принимать, действия стали более выразительными. С Назаренко общался, когда узнал об интересе ко мне из клуба. Я прям у него узнавал вообще все: как там тренировки, как база. Он поделился всем. То, что он мне рассказал, превзошло мои первоначальные ожидания».