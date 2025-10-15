 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтбор ЧМ-2026. Европа

Израиль потерял шансы попасть на чемпионат мира

15 октября 2025, 08:19

Сборная Израиля со счетом 0:3 проиграла команде Италии в гостевом матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2026 года и лишилась шансов отобраться в финальную часть турнира.

На счету сборной Израиля 9 очков по итогам 7 матчей. Команда располагается на третьей позиции в турнирной таблице отборочной группы I, лидером является сборная Норвегии (18 очков, 6 матчей), вторыми идут итальянцы (15 очков, 6 матчей). Напрямую на чемпионат мира выйдет победитель группы, коллектив, занявший второе место, сыграет в стыковых матчах. До конца турнира израильтяне проведут одну игру — 16 ноября против команды Молдавии.

Ранее в парламенте Испании допустили, что национальная команда может бойкотировать чемпионат мира, если туда отберутся израильтяне. Испанцы являются действующими чемпионами Европы.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Подписывайся в ВК
Все новости
Израиль
Источник: itar-tass.com
 
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
15 октября в 10:44
А они были?)
Romeo 777
Romeo 777
15 октября в 10:13
Прекрасная новость!👍🏽👍🏽👍🏽
CCCP1922
CCCP1922
15 октября в 10:12
А у Израиля 🇮🇱 шансов изначально не было.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 