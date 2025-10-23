Месси прокомментировал решение продлить контракт с «Интер Майами»

1761236670

вчера, 19:24

Аргентинский нападающий рад продолжить выступление в клубе Главной футбольной лиги ( MLS ) «Интер Майами», поскольку счастлив быть его частью с первого дня пребывания в нем. Комментарий футболиста приводит пресс-служба команды.

В четверг «Интер Майами» сообщил о продлении контракта с Месси до декабря 2028 года.

«Я очень рад остаться здесь и продолжить этот проект, который не только был мечтой, но и стал прекрасной реальностью, — сказал Месси. — С тех пор, как я приехал в Майами, я был очень счастлив, поэтому действительно рад продолжать играть здесь. Мы все с нетерпением ждем момента, когда наконец сможем играть на „Майами Фридом Парк“ (строящийся новый стадион клуба — прим. источника). С нетерпением ждем завершения строительства, чтобы увидеть все изнутри, и чтобы болельщики тоже смогли наслаждаться матчами. Играть дома на таком потрясающем стадионе будет чем-то особенным».

Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. В том же году вместе с ним команда выиграла Кубок лиг — первый трофей в клубной истории. В 2024 году «Интер Майами» стал победителем регулярного чемпионата MLS . Месси является самым титулованным футболистом в истории (46 трофеев) и обладателем рекордного количества «Золотых мячей» (8).