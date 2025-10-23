 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыСША. МЛС 2025

Месси прокомментировал решение продлить контракт с «Интер Майами»

вчера, 19:24

Аргентинский нападающий Лионель Месси рад продолжить выступление в клубе Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами», поскольку счастлив быть его частью с первого дня пребывания в нем. Комментарий футболиста приводит пресс-служба команды.

В четверг «Интер Майами» сообщил о продлении контракта с Месси до декабря 2028 года.

«Я очень рад остаться здесь и продолжить этот проект, который не только был мечтой, но и стал прекрасной реальностью, — сказал Месси. — С тех пор, как я приехал в Майами, я был очень счастлив, поэтому действительно рад продолжать играть здесь. Мы все с нетерпением ждем момента, когда наконец сможем играть на „Майами Фридом Парк“ (строящийся новый стадион клуба — прим. источника). С нетерпением ждем завершения строительства, чтобы увидеть все изнутри, и чтобы болельщики тоже смогли наслаждаться матчами. Играть дома на таком потрясающем стадионе будет чем-то особенным».

Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. В том же году вместе с ним команда выиграла Кубок лиг — первый трофей в клубной истории. В 2024 году «Интер Майами» стал победителем регулярного чемпионата MLS. Месси является самым титулованным футболистом в истории (46 трофеев) и обладателем рекордного количества «Золотых мячей» (8).

В нынешнем сезоне Месси стал лучшим бомбардиром (29) и ассистентом (19) регулярного чемпионата MLS. Команда вместе с ним вышла в плей-офф, заняв третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Интер Майами» объявил о продлении контракта с Месси
Вчера, 19:06
«Акрон» обсудит продление контракта с Дзюбой в конце сезона
22 октября
«Бавария» продлила контракт с тренером Компани
21 октября
Официально«Ювентус» продлил контракт с защитником Ругани
20 октября
Месси собирается подписать новый контракт с «Интер Майами»
19 октября
Нагорных рассказал о переговорах по новому контракту Баринова
18 октября
 
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ peppery (раскрыть)
вчера в 22:41
Ромарио и Бебето тоже Зубастику в 1994-м один выиграли, но...
shur
shur ответ peppery (раскрыть)
вчера в 22:36
....ребятушки, Гарринча это совсем другая история,печальная...!!!
peppery
peppery ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:27
Ну один ему Гарринча выиграл
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:00, ред.
С какого перепуга Месси самый титулованный ?
У Пеле 3 кубка мира. Вот кто самый титулованный.
Месси - новый король футбола..., вот с этим не поспоришь.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:42
Пусть играет, где хочет — лишь бы только к Барселоне не лез. Сине-гранатовые стараются изо всех сил удовлетворить всё возрастающие потребности новой главной звезды клуба. Жалко смотреть на их мучения. Некстати отменили матч в США, а каталонцы так рассчитывали на эти деньги. Мне кажется, что Барселона не осиливает содержание вундеркинда и скоро будет вынуждена признать это....
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:41
Это было понятно что продлит! А кто-то злобой пыхтит)))
2ukk7g8s5yus
2ukk7g8s5yus
вчера в 20:00
А больше ты никому не нужен!!!
Nenash
Nenash
вчера в 19:45
Новый "прораб" прибыл.. Бетону быть.. 🤭
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 