«Интер Майами» объявил о продлении контракта с Месси

вчера, 19:06

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси подписал новый контракт с клубом Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение рассчитано до 2028 года. Прежний контракт аргентинца действовал до конца 2025 года.

Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. В том же году вместе с ним команда выиграла Кубок лиг — первый трофей в клубной истории. В 2024 году «Интер Майами» стал победителем регулярного чемпионата MLS.

С 2003 по 2021 год Месси играл за «Барселону». В ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз — Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ему принадлежат клубные рекорды по числу забитых мячей, голевых передач и проведенных матчей. Позднее на протяжении двух сезонов аргентинец защищал цвета французского «Пари Сен-Жермен», дважды став чемпионом Франции и один раз победив в суперкубке страны.

Месси рекордные восемь раз выигрывал «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира по версии журнала France Football. Со сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024). Месси является самым титулованным футболистом в истории, за карьеру он выиграл 46 трофеев.

В нынешнем сезоне Месси стал лучшим бомбардиром (29) и ассистентом (19) регулярного чемпионата MLS. Команда вместе с ним вышла в плей-офф, заняв третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

амурец
амурец
сегодня в 01:25
Для Месси хороший вариант, в любительской лиге он еще изредка показываео игру
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 00:58
Кто такой Месси?
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 21:59
...всё правильно сказано,оно так и будет! Тихо,спокойнее чем в Европе, каждая игра как приятная тренировка,много усилий не надо,
критика на ура, получай зарплату,плюс имя и статус,что ещё надо для хорошего счёта в банке....!!!
Sergo81
Sergo81 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:02
Да они оба уже футбольные пенсионеры. И о трофеях не думают)). Месси играет в удовольствие и деньги зарабатывает на имени уже. А Рон тысячу добивает ( и добьёт, нет никаких сомнений). Да и чемпионом песков будет в этом сезоне, коман, Феликс и Мане с Роном, Они сейчас как машина, всех сминают на своём пути.
zq94x6n6eu8x
zq94x6n6eu8x
вчера в 20:37
Наверно это самое правильное решение для самого Месси, так и для Майями
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:25
Если силы есть, а лига слабая, почему и не продлить. Месси хорошо выглядит на фоне других игроков. Только не стоит принимать меня за агитатора аргентинца — я против выдачи ему ещё Золотых Мячей. И с восемью сильно перебрали. Хватит уже с него!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:16, ред.
Значит, будут ещё трофеи завоевания Месси))) пока Роналду бестрофейник в пустыне
lotsman
lotsman
вчера в 20:02
Месси не сдаёт позиции. До 40 лет будет хорошим мастером.)
sv_1969
sv_1969 ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 19:47
Вот уж таки да)))
BDA81
BDA81 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:45
Главное чтоб до некрофилий не дошло)))))))
sv_1969
sv_1969 ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 19:44
Так поэтому и пишут , что разрекламированные и пипл хавает эту тему! Щас уверен что сбегутся сторонники Лео и Рона и начнется битва))) Пока не появится альтернатива этому стареющему дуэту , за соперничеством их будут следить и когда они уйдут на пенсию))
BDA81
BDA81
вчера в 19:32
Господи, ну продлил и продлил. Пусть будут счастливы. Что Гном , что Кристинка разрекламированные.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:22
Выгодно и Месси и клубу - так почему бы и нет.
