«Интер Майами» объявил о продлении контракта с Месси

1761235571

вчера, 19:06

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» подписал новый контракт с клубом Главной футбольной лиги ( MLS ) «Интер Майами». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение рассчитано до 2028 года. Прежний контракт аргентинца действовал до конца 2025 года.

Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. В том же году вместе с ним команда выиграла Кубок лиг — первый трофей в клубной истории. В 2024 году «Интер Майами» стал победителем регулярного чемпионата MLS .

С 2003 по 2021 год Месси играл за «Барселону». В ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз — Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ему принадлежат клубные рекорды по числу забитых мячей, голевых передач и проведенных матчей. Позднее на протяжении двух сезонов аргентинец защищал цвета французского «Пари Сен-Жермен», дважды став чемпионом Франции и один раз победив в суперкубке страны.

Месси рекордные восемь раз выигрывал «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира по версии журнала France Football. Со сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024). Месси является самым титулованным футболистом в истории, за карьеру он выиграл 46 трофеев.