Литвинов рассказал, что поблагодарит Станковича за работу в «Спартаке»

1763643473

сегодня, 15:57

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» имеет большой футбольный опыт, поэтому заслуживает слов благодарности за свою работу в составе красно-белых. Такое мнение журналистам высказал полузащитник «Спартака» .

«Спартак» объявил об уходе Станковича 11 ноября. Исполняющим обязанности был назначен Вадим Романов.

«Если говорить в общем про изменения после ухода Деяна Станковича, то ничего особо не поменялось. Понятно, что небольшие изменения есть, маленькие доработки, но кардинальных изменений точно не будет. Любая смена тренера — всегда всплеск эмоций. Продолжаем работать, думаю, не надо сильно акцентировать внимание на этом, потому что независимо от того, что происходит вокруг команды, мы должны побеждать и подниматься выше», — сказал Литвинов.

«В футболе уход тренера — всегда смена обстановки. Это жизнь, такая же работа, люди меняются. Ребята попрощались, нам [игрокам, вызванным в сборную России] не удалось, думаю, что напишем слова благодарности. Каждый тренер может научить чему-то новому, у Деяна Станковича был огромный бэкграунд как футболиста, ему точно слова благодарности», — добавил он.

«Спартак» с 25 очками располагается на шестой позиции.