Названы номинанты премии «Первая пятёрка»

вчера, 23:28

Детская футбольная лига имени Виктора Горлова назвала номинантов на ХXIII ежегодную национальную премию «Первая пятерка». Она вручается лучшему молодому футболисту года в России.

Номинанты на премию «Первая пятерка-2025»: Ульви Бабаев («Динамо», Москва), Дмитрий Васильев («Зенит»/»Сочи»), Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Матвей Лукин (все — ЦСКА), Данила Годяев («Локомотив»), Абдулпаша Джабраилов («Динамо», Махачкала), Игорь Дмитриев («Крылья Советов„/“Спартак»), Андрей Ивлев («Факел»/»Пари-НН»), Максим Шнапцев («Пари НН»), Данила Козлов («Краснодар»), Иван Лепский («Динамо», Москва/«Крылья Советов»), Вадим Раков («Локомотив»/»Крылья Советов»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Илья Рожков («Рубин»), Даниил Шанталий («Ростов»).

stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:48
У армейцев самые высокие шансы стать обладателями этой премии.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 23:59
У Батрака щас более важные дела, - мелирование волос. Дойдёт очередь до футбола ( если дойдёт ), тогда и видно будет.
Dinamo
Dinamo
вчера в 23:53
По-моему, победитель очевиден.
Vilar
Vilar
вчера в 23:52
Отобрали 15 молодых футболистов из, которых выберут 5 лучших? Правильно?
А Батраков уже из кандидатов выбыл? Ведь ему тоже 20 лет.
