Футболист «Зенита» Мостовой стал лауреатом премии «Джентльмен года»

сегодня, 15:00

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Андрей Мостовой стал лауреатом премии «Джентльмен года». Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».

Тройка претендентов была выбрана по итогам голосования болельщиков. На награду также претендовали голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев и нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов. По итогам голосования Мостовой получил 42 очка, Агкацев — 35, Агаларов — 19.

Мостовому 28 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом России, пятикратным обладателем суперкубка страны и обладателем Кубка России в 2024 году. В 20 матчах текущего сезона он забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.

Премия «Джентльмен года» учреждена «Комсомольской правдой» в 1994 году и носит имя Федора Черенкова. В прошлом году лауреатом премии стал нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. Мостовой стал шестым игроком «Зенита», который выиграл эту награду, ранее из состава сине-бело-голубых ее вручали Александру Кержакову (2004), Константину Зырянову (2007), бразильцу Халку (2014), Артему Дзюбе (2015) и Юрию Жиркову (2019). Рекордсменом является московский ЦСКА, футболисты которого выигрывали премию девять раз.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:08
одно неудачное похищение, и вот он джентльмен года)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:49
Более чем спорный выбор!
bserg975
bserg975 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 15:47, ред.
А он заслужил, призывая мочиться на «Спартак» в публичных местах)
СМИ и Миллер с Дюковым это оценили)
bserg975
bserg975
сегодня в 15:46
Андрей Мостовой получил премию «Джентльмен года»))

Это который публично призывает питерских болельщиков мочиться на «Спартак» ?
Что ж, какие СМИ, такие и «джентельмены»(
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:42, ред.
У нас что джентльменов не нашлось что пришлось из мальчишек футболистов выбирать? Почему вообще эта награда так странно называется? Джентльмен это вообще не про нынешних футболистов, сложно назвать хоть кого-то кто заслужил бы хотя бы 50% времени называться этим словом.
