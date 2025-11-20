Футболист «Зенита» Мостовой стал лауреатом премии «Джентльмен года»

1763640003

сегодня, 15:00

Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» стал лауреатом премии «Джентльмен года». Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».

Тройка претендентов была выбрана по итогам голосования болельщиков. На награду также претендовали голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев и нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов. По итогам голосования Мостовой получил 42 очка, Агкацев — 35, Агаларов — 19.

Мостовому 28 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом России, пятикратным обладателем суперкубка страны и обладателем Кубка России в 2024 году. В 20 матчах текущего сезона он забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.