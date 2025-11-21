Футболисту «Зенита» Шилову диагностировали разрыв крестообразной связки

1763718377

сегодня, 12:46

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» получил травму передней крестообразной связки. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

«Нападающий сине-бело-голубых получил серьезное повреждение на тренировочном занятии в рамках подготовки к ближайшей игре, — говорится в сообщении. — О тактике лечения и сроках полного восстановления игрока станет известно позднее. Сине-бело-голубые желают Вадиму Шилову здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле».

Шилову 17 лет. Он является воспитанником «Зенита». В августе 2025 года нападающий дебютировал за основную команду петербургского клуба. На его счету уже 8 игр за сине-бело-голубых, в которых он отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

В ноябре «Зенит» стал победителем Молодежной футбольной лиги. Клуб победил в турнире впервые с 2009 года. «Спорт-Экспресс» признал Шилова самым перспективным футболистом России среди игроков 2006-2008 годов рождения.