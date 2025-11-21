Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Футболисту «Зенита» Шилову диагностировали разрыв крестообразной связки

сегодня, 12:46

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Вадим Шилов получил травму передней крестообразной связки. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

«Нападающий сине-бело-голубых получил серьезное повреждение на тренировочном занятии в рамках подготовки к ближайшей игре, — говорится в сообщении. — О тактике лечения и сроках полного восстановления игрока станет известно позднее. Сине-бело-голубые желают Вадиму Шилову здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле».

Шилову 17 лет. Он является воспитанником «Зенита». В августе 2025 года нападающий дебютировал за основную команду петербургского клуба. На его счету уже 8 игр за сине-бело-голубых, в которых он отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

В ноябре «Зенит» стал победителем Молодежной футбольной лиги. Клуб победил в турнире впервые с 2009 года. «Спорт-Экспресс» признал Шилова самым перспективным футболистом России среди игроков 2006-2008 годов рождения.

Подписывайся в ВК
Все новости
Лучший бомбардир «Крыльев Советов» Раков пропустит остаток года
17 ноября
Футболист ЦСКА Обляков рассказал о характере травмы
15 ноября
Футболист ЦСКА Обляков получил травму в матче сборных России и Чили
15 ноября
Участие Комличенко в игре против Чили под вопросом
13 ноября
Вахания может покинуть расположение сборной из-за травмы
12 ноября
Баринов и Сильянов не сыграют за сборную России в ноябре из‑за повреждений
10 ноября
 
Все комментарии
ZenCh1
ZenCh1
сегодня в 16:13
Очень-очень жаль. Только появился свой парень, которому, даже такой отвратительный тренер как Семак, давал выйти на поле, и такая травма. Здоровья!
NbKA555
NbKA555
сегодня в 15:07
Здороаья!На всё воля Божья!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:24, ред.
Это тяжёлая травма и очень тяжёлое испытание для молодого человека. Представляю, как ему должно быть обидно – "кресты" на тренировке получить... Этот сезон для Вадима можно считать законченным. Теперь операция и длительное восстановление. Зато появится много свободного времени. Надо подумать, как его проводить с пользой для себя. Лучше читать книги. Книга источник знаний — это, как раз то, чего часто не хватает футболистам. Желаю ему выдержать все испытания!!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 13:15
Желаю лёгкого и быстрого восстановления молодому таланту.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 