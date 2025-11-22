Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
Романов высказался о своем будущем в «Спартаке»

сегодня, 19:44
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов пока не думает о том, может ли он остаться во главе команды на постоянной основе. Об этом он рассказал журналистам.

«Спартак» в первом матче под руководством Романова одержал победу над столичным ЦСКА в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.

«Мы идем шаг за шагом, от игры к игре. Что касается таких разговоров, то это внутренняя кухня», — сказал Романов.

«Мы кое-что поменяли в процессе, теоретических занятий было больше обычного. Главное, удалось донести до футболистов то, что хотели видеть. Немного нервозно играли в первом тайме. Благодарен игрокам за тот футбол, что они показали. Надо было перенести игру на чужую половину поля, так как мы играем дома», — добавил он.

В следующем матче РПЛ «Спартак» 29 ноября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой». 26 ноября в ответном матче 1/4 финала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России красно-белые в гостях встретятся с московским «Локомотивом».

112910415
112910415
сегодня в 20:34, ред.
адекватный человек ...
удачи ему и клубу !
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 20:32, ред.
Блин, а мне нравится, вот смотрю пресс-конференцию, гораздо более открытый человек пока что передо мной, и то что он говорит о каких то конкретных действиях которые он сделал и что он поменял и что давно кстати напрашивалось это радует, радует что человек в отличии от некоторых работает, как работает это мы увидим в будущем, но работает, а это уже больше чем делал предыдущий тренерский штаб. Вот бы Лукойл хотя бы до конца сезона дал поработать, человек он нормальный, адекватный, просто глоток свежего воздуха после бредней лысого и рыжего аферистов. Даже больше чем Слишкович по общению с журналистами понравился.
Гость
