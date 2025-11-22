Романов высказался о своем будущем в «Спартаке»

1763829871

сегодня, 19:44

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» пока не думает о том, может ли он остаться во главе команды на постоянной основе. Об этом он рассказал журналистам.

«Спартак» в первом матче под руководством Романова одержал победу над столичным ЦСКА в матче 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) со счетом 1:0.

«Мы идем шаг за шагом, от игры к игре. Что касается таких разговоров, то это внутренняя кухня», — сказал Романов.

«Мы кое-что поменяли в процессе, теоретических занятий было больше обычного. Главное, удалось донести до футболистов то, что хотели видеть. Немного нервозно играли в первом тайме. Благодарен игрокам за тот футбол, что они показали. Надо было перенести игру на чужую половину поля, так как мы играем дома», — добавил он.