Бышовец отметил, что Мунтян был сильным стратегом и тактиком

Серебряный призер чемпионата Европы 1972 года по футболу в составе сборной СССР Владимир Мунтян был выдающимся стратегом и тактиком во время своей карьеры. Такое мнение высказал Анатолий Бышовец, который играл с Мунтяном за киевское «Динамо» и сборную СССР.
Мунтян умер в понедельник в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
«Мы вместе начинали еще в юношеской сборной города, потом играли в сборной Киева. Когда я был в дубле, меня спрашивали, как мне играется с Мунтяном, — сказал Бышовец. — Пара у нас была сыгранная, мы так и дошли до национальной сборной. Он обладал профессиональными и человеческими качествами. Обладал высоким футбольным IQ, умел тактически играть, был сильным тактиком и стратегом».
«Мунтян в средней линии в созидании был разнообразным и непредсказуемым. Выдающийся был игрок, всегда делал упор на тактику, благодаря чему киевское „Динамо“ становилось чемпионом СССР. Мы с ним были друзьями, его человеческие качества соответствовали в большей степени уровню профессиональных», — добавил Бышовец.
Вместе с киевским «Динамо» Мунтян стал семикратным победителем чемпионатов СССР (1966-1968, 1971, 1974, 1975, 1977). Он является рекордсменом по этому показателю вместе с Олегом Блохиным, который также выступал за киевское «Динамо». На счету Мунтяна победы в Кубке СССР (1966, 1974), Кубке обладателей кубков (1975) и Суперкубке УЕФА (1975). В 1969 году Мунтяна признали лучшим футболистом СССР.
За сборную СССР Мунтян провел 49 матчей, в которых отметился 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Вместе с ней он занял четвертое место на чемпионате Европы — 1968 и дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 1970. В 1972 году советские футболисты проиграли в финале чемпионата Европы команде ФРГ (0:3), Мунтян не вышел на поле, оставшись в запасе.
память от игры,от движений,от рывка,от финтов Великого Мастера! А как Он изящен физически,эх!!!
Муню видел неоднократно на стадионе в Киеве. Неповторимая техника, владение мячом, эстетика на поле!!!
Что то посыпались ребята...
Светлая память.
Светлая Память!!!
