Бышовец отметил, что Мунтян был сильным стратегом и тактиком

01 декабря 2025, 12:49

Серебряный призер чемпионата Европы 1972 года по футболу в составе сборной СССР Владимир Мунтян был выдающимся стратегом и тактиком во время своей карьеры. Такое мнение высказал Анатолий Бышовец, который играл с Мунтяном за киевское «Динамо» и сборную СССР.

Мунтян умер в понедельник в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

«Мы вместе начинали еще в юношеской сборной города, потом играли в сборной Киева. Когда я был в дубле, меня спрашивали, как мне играется с Мунтяном, — сказал Бышовец. — Пара у нас была сыгранная, мы так и дошли до национальной сборной. Он обладал профессиональными и человеческими качествами. Обладал высоким футбольным IQ, умел тактически играть, был сильным тактиком и стратегом».

«Мунтян в средней линии в созидании был разнообразным и непредсказуемым. Выдающийся был игрок, всегда делал упор на тактику, благодаря чему киевское „Динамо“ становилось чемпионом СССР. Мы с ним были друзьями, его человеческие качества соответствовали в большей степени уровню профессиональных», — добавил Бышовец.

Вместе с киевским «Динамо» Мунтян стал семикратным победителем чемпионатов СССР (1966-1968, 1971, 1974, 1975, 1977). Он является рекордсменом по этому показателю вместе с Олегом Блохиным, который также выступал за киевское «Динамо». На счету Мунтяна победы в Кубке СССР (1966, 1974), Кубке обладателей кубков (1975) и Суперкубке УЕФА (1975). В 1969 году Мунтяна признали лучшим футболистом СССР.

За сборную СССР Мунтян провел 49 матчей, в которых отметился 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Вместе с ней он занял четвертое место на чемпионате Европы — 1968 и дошел до четвертьфинала чемпионата мира — 1970. В 1972 году советские футболисты проиграли в финале чемпионата Европы команде ФРГ (0:3), Мунтян не вышел на поле, оставшись в запасе.

Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
01 декабря в 19:55, ред.
Светлая память Владимиру...! Неповторимый был игрок с особой изюменкой игры на поле. И вообще классное поколение было тогда тех Советских игроков игру которых тогда смотрели и восхищались ими и думали , что так будет всегда. ...Но увы теперь только воспоминания и ностальгия по тем играм и игрокам , которые еще помнит наше поколение...
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
01 декабря в 18:08
Крамер тоже хотел видеть Блоху в Баварии, после СК-75. А в 1981г., Реал хотел купить Блохина.
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
01 декабря в 18:02
В 1972 году Мигель Муньос сказал ,что пригласил бы в Реал Блохина ,Колотова и Мунтяна !!!!!! Помню восхищался пацаном Виктором Колотовым - игрок от Бога ! Увы мало ему судьба отмерила на этом свете .
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
01 декабря в 17:41, ред.
..знаешь Витя,до слёз! Игрок от Бога! В то время когда надо было доказывать who is who, Володе всё делал на поле легко и красиво! Понятно дело через пот и кровь, у Василича не забалуешь!!! Светлая
память от игры,от движений,от рывка,от финтов Великого Мастера! А как Он изящен физически,эх!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
01 декабря в 17:26
Здорова, Дружище!!!
Муню видел неоднократно на стадионе в Киеве. Неповторимая техника, владение мячом, эстетика на поле!!!
Храневец
Храневец
01 декабря в 17:19
Уходит старая гвардия ,а кто на замену ???????
112910415
112910415
01 декабря в 17:04
Какие люди были ! Эх ...
CCCP1922
CCCP1922
01 декабря в 15:36
Все меньше остаётся тех, кто ковал славу советского футбола. Мунтян был игроком мирового уровня.
shur
shur
01 декабря в 15:28
...Володя в наше Советское время был как Хави и Инъеста, два в одном!!! Чтобы молодые понимали! Такая футбольная глыба ушла от нас,аминь!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
01 декабря в 15:22
...приветище! Утрата то какая ! Мунтян для меня это красота футбольной мысли во всех её проявлениях! Я смотрел,Я восторгался,Я балдел от его неповторимой игры! Светлая память,таких уже не делают!!!
Шуня771
Шуня771
01 декабря в 14:57
Это был штучный футболист.
Что то посыпались ребята...
Светлая память.
Capral
Capral
01 декабря в 13:38
Бышовец забыл добавить, что Мунтян был еще и технарем непревзойденным. Большинство киевских мальчишек мечтали быть похожими на Мунтяна. Даже играя во дворе, пытались копировать все технические движения игрока... Вообще, команда тогда в Киеве была супер. Неслучайно, столько значительных достижений.
Светлая Память!!!
Варвар7
Варвар7
01 декабря в 13:21
Покойся с миром, Владимир!
