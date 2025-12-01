Бышовец отметил, что Мунтян был сильным стратегом и тактиком

1764582593

01 декабря 2025, 12:49

Серебряный призер чемпионата Европы 1972 года по футболу в составе сборной СССР был выдающимся стратегом и тактиком во время своей карьеры. Такое мнение высказал , который играл с Мунтяном за киевское «Динамо» и сборную СССР .

Мунтян умер в понедельник в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

«Мы вместе начинали еще в юношеской сборной города, потом играли в сборной Киева. Когда я был в дубле, меня спрашивали, как мне играется с Мунтяном, — сказал Бышовец. — Пара у нас была сыгранная, мы так и дошли до национальной сборной. Он обладал профессиональными и человеческими качествами. Обладал высоким футбольным IQ , умел тактически играть, был сильным тактиком и стратегом».

«Мунтян в средней линии в созидании был разнообразным и непредсказуемым. Выдающийся был игрок, всегда делал упор на тактику, благодаря чему киевское „Динамо“ становилось чемпионом СССР . Мы с ним были друзьями, его человеческие качества соответствовали в большей степени уровню профессиональных», — добавил Бышовец.

Вместе с киевским «Динамо» Мунтян стал семикратным победителем чемпионатов СССР (1966-1968, 1971, 1974, 1975, 1977). Он является рекордсменом по этому показателю вместе с Олегом Блохиным, который также выступал за киевское «Динамо». На счету Мунтяна победы в Кубке СССР (1966, 1974), Кубке обладателей кубков (1975) и Суперкубке УЕФА (1975). В 1969 году Мунтяна признали лучшим футболистом СССР .