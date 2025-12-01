В РФС оценили матчи женской сборной с командой КНДР

1764576461

01 декабря 2025, 11:07

Сбор в КНДР был важен для женской сборной России по футболу с точки зрения просмотра уровня и оценки молодых игроков. Об этом рассказала директор департамента женского футбола Российского футбольного союза ( РФС ) Мария Сучкова.

Женская сборная России 27 и 30 ноября в Пхеньяне провела два товарищеских матча с командой КНДР (2:5, 1:1).

«Под большим впечатлением от вчерашней игры и в целом от того, что у нас получилось выехать в КНДР , сыграть со сборной такого уровня, — сказала Сучкова. — Важно, что многие молодые футболистки получили игровую практику с таким соперником. Этот сбор был очень важен и для каждого конкретного игрока, и для команды в целом. В прошлый раз мы играли с КНДР сильно иным составом. А теперь, спустя полтора года, смогли посмотреть на свой уровень, понять, что изменилось, и увидеть наших молодых игроков при таком высоком уровне сопротивления».

В прошлом году сборная России провела две игры с командой КНДР . Россиянки потерпели поражение (0:3) и сыграли вничью (0:0).

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.