Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиТоварищеские матчи. Сборные 2025

В РФС оценили матчи женской сборной с командой КНДР

01 декабря 2025, 11:07

Сбор в КНДР был важен для женской сборной России по футболу с точки зрения просмотра уровня и оценки молодых игроков. Об этом рассказала директор департамента женского футбола Российского футбольного союза (РФС) Мария Сучкова.

Женская сборная России 27 и 30 ноября в Пхеньяне провела два товарищеских матча с командой КНДР (2:5, 1:1).

«Под большим впечатлением от вчерашней игры и в целом от того, что у нас получилось выехать в КНДР, сыграть со сборной такого уровня, — сказала Сучкова. — Важно, что многие молодые футболистки получили игровую практику с таким соперником. Этот сбор был очень важен и для каждого конкретного игрока, и для команды в целом. В прошлый раз мы играли с КНДР сильно иным составом. А теперь, спустя полтора года, смогли посмотреть на свой уровень, понять, что изменилось, и увидеть наших молодых игроков при таком высоком уровне сопротивления».

В прошлом году сборная России провела две игры с командой КНДР. Россиянки потерпели поражение (0:3) и сыграли вничью (0:0).

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Подписывайся в ВК
Все новости
Бевеев сравнил две победы «Балтики» над «Спартаком»
30 ноября
«Спартак» проиграл «Балтике», гол Дзюбы и лидер ЦСКА: итоги дня РПЛ
30 ноября
Футболист «Спартака» Дмитриев назвал причину поражения от «Балтики»
29 ноября
Романов назвал обидным поражение «Спартака» в матче с «Балтикой»
29 ноября
Победы «Спартака», ЦСКА и «Краснодара»: итоги дня в Кубке России
27 ноября
Мало зрелища и голов: «Спартак» забрал победу в дерби с ЦСКА
22 ноября
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ shur (раскрыть)
01 декабря в 11:36
Из-за отсутствия многих матчей нашего чемпа пропадает желание играть почему то! Как в другой стране находишься)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 