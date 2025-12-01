Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Игрок «Балтики» Саусь спокойно реагирует на информацию в СМИ о карьере

01 декабря 2025, 11:12

Защитник калининградской «Балтики» Владислав Саусь спокойно реагирует на информацию в СМИ о своей карьере.

22-летний Саусь в текущем сезоне забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах за «Балтику» в разных турнирах.

«Конечно, моя жизнь изменилась с этого сезона. Начал чаще замечать в СМИ свою фамилию, — сказал Саусь. — Стараюсь как-то спокойно на все реагировать, это часть пути и футбольной карьеры. Хотя в принципе ничего глобально не изменилось, как был игроком, так и есть. У меня длинный контракт с „Балтикой“, никаких переговоров нет».

«Главная цель в футбольной карьере? Хочется выиграть трофеи и быть игроком национальной сборной», — добавил Саусь.

Саусь выступает за «Балтику» с июля 2024 года. Он является воспитанником академии петербургского «Зенита».

Подписывайся в ВК
Все новости
Семак отметил игру Соболева против «Рубина»
30 ноября
В «Балтике» считают, что эмоциональность Талалаева помогает команде
30 ноября
Черчесов похвалил игроков «Ахмата» после победы над «Динамо»
30 ноября
Футболист «Балтики» Бевеев считает текущий сезон лучшим в своей карьере
30 ноября
Колумбийский футболист «Балтики» Андраде счастлив жить в Калининграде
30 ноября
Бевеев выделил главное качество тренера Талалаева
30 ноября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
01 декабря в 17:07
пока ничего великого,
работать упорно надо !
КЭТиК
КЭТиК
01 декабря в 15:35
Нечего сейчас дергаться, если наконец начало хорошо получаться. В другом месте может и не получиться.
tqhpf3pm6npr
tqhpf3pm6npr
01 декабря в 14:58
За него пусть его агент беспокоится
CCCP1922
CCCP1922
01 декабря в 13:33
Он оказывается воспитанник Зенита...
shlomo
shlomo
01 декабря в 12:28
Да уж.... сложно ему будет в жизни.... особенно сделать себе карьеру в футболе....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 