Игрок «Балтики» Саусь спокойно реагирует на информацию в СМИ о карьере

1764576759

01 декабря 2025, 11:12

Защитник калининградской «Балтики» спокойно реагирует на информацию в СМИ о своей карьере.

22-летний Саусь в текущем сезоне забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах за «Балтику» в разных турнирах.

«Конечно, моя жизнь изменилась с этого сезона. Начал чаще замечать в СМИ свою фамилию, — сказал Саусь. — Стараюсь как-то спокойно на все реагировать, это часть пути и футбольной карьеры. Хотя в принципе ничего глобально не изменилось, как был игроком, так и есть. У меня длинный контракт с „Балтикой“, никаких переговоров нет».

«Главная цель в футбольной карьере? Хочется выиграть трофеи и быть игроком национальной сборной», — добавил Саусь.

Саусь выступает за «Балтику» с июля 2024 года. Он является воспитанником академии петербургского «Зенита».