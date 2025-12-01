В ЦСКА близки к продлению контракта с Обляковым

Руководство московского ЦСКА и футболист Иван Обляков близки к подписанию нового контракта. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
Нынешнее соглашение с полузащитником рассчитано до лета 2027 года.
«С Иваном мы на финальной стадии переговоров, — сказал Бабаев. — Стоит ожидать, что в этом году он продлит с ЦСКА контракт до 2029 года».
Облякову 27 лет, он выступает за ЦСКА с 2018 года. Футболист провел за команду 280 матчей в различных турнирах, отметившись 35 забитыми мячами и 44 результативными передачами. В составе армейцев полузащитник дважды выиграл Кубок России (2023, 2025) и стал победителем суперкубка страны (2025).
«Кирилл провел определенное количество игр за ЦСКА, благодаря чему его контракт автоматически продлился на один год. Теперь действующее соглашение Глебова с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года»
В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел 22 матча, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.
