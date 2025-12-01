Top.Mail.Ru
Soccer.ru
В ЦСКА близки к продлению контракта с Обляковым

01 декабря 2025, 11:03

Руководство московского ЦСКА и футболист Иван Обляков близки к подписанию нового контракта. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Нынешнее соглашение с полузащитником рассчитано до лета 2027 года.

«С Иваном мы на финальной стадии переговоров, — сказал Бабаев. — Стоит ожидать, что в этом году он продлит с ЦСКА контракт до 2029 года».

Облякову 27 лет, он выступает за ЦСКА с 2018 года. Футболист провел за команду 280 матчей в различных турнирах, отметившись 35 забитыми мячами и 44 результативными передачами. В составе армейцев полузащитник дважды выиграл Кубок России (2023, 2025) и стал победителем суперкубка страны (2025).

Red blu
Red blu
01 декабря в 18:34
А ещё сегодня Контракт Глебова с ЦСКА автоматически продлен до лета 2028 года

«Кирилл провел определенное количество игр за ЦСКА, благодаря чему его контракт автоматически продлился на один год. Теперь действующее соглашение Глебова с ЦСКА рассчитано до лета 2028 года»

В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел 22 матча, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.
VeniaminS
VeniaminS
01 декабря в 13:28
Правильное решение,нужный игрок .
oFANATo
oFANATo
01 декабря в 13:21
Хорошее решение....Иван стал незаменимым игроком.
Capral
Capral
01 декабря в 13:10
Однозначно продлевать. Обляков- лучший, со всех точек зрения. Равноценной замены ему и близко нет.
f87s2cadb5yu
f87s2cadb5yu
01 декабря в 13:10
Куда уж ему уходить, если и в ЦСКА вполне неплохо.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
01 декабря в 12:04
Продлять контракт и ни каких проволочек.
