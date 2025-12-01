В ЦСКА близки к продлению контракта с Обляковым

1764576192

01 декабря 2025, 11:03

Руководство московского ЦСКА и футболист близки к подписанию нового контракта. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор армейцев .

Нынешнее соглашение с полузащитником рассчитано до лета 2027 года.

«С Иваном мы на финальной стадии переговоров, — сказал Бабаев. — Стоит ожидать, что в этом году он продлит с ЦСКА контракт до 2029 года».