КДК рассмотрит оскорбительное поведение Баринова в отношении болельщиков

01 декабря 2025, 11:05
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбительное поведение капитана и полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова по отношению к болельщикам. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Локомотив» 26 ноября дома уступил «Спартаку» со счетом 2:3 в ответном матче 1/4 финала плей-офф «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Баринов сообщил «Спорт-экспрессу», что болельщики демонстрировали оскорбительные жесты, но позднее извинились.

«По матчу „Локомотив“ — „Спартак“ рассмотрим скандирования болельщиками „Спартака“ оскорбительных выражений. Рассмотрим оскорбительное поведение игрока „Локомотива“ Дмитрия Баринова в отношении болельщиков. Он приглашен на заседание», — сказал Григорьянц.

Заседание пройдет в четверг.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 декабря в 16:11
КДК рассматривает оскорбительное поведение игроков в отношении болельщиков..
А то рассматривает оскорбительное поведение против КДК..???
sv_1969
sv_1969 ответ Vladimir808 (раскрыть)
01 декабря в 16:19
Скорее всего! Мне посетила мысль а вот за время его деятельности в Зените его штрафовали? Просто я никогда не предавл этому значения!
Vladimir808
Vladimir808 ответ sv_1969 (раскрыть)
01 декабря в 16:13
Полагаю Семака не тронут,,,)))
VeniaminS
VeniaminS
01 декабря в 15:54
Эмоции выскочили наружу - это бывает.
55dqvgr2u5p2
55dqvgr2u5p2
01 декабря в 12:51
Нельзя обижать болельщиков, это всегда к тебе вернётся
sv_1969
sv_1969
01 декабря в 11:33
Сдается мне КДК всех подряд щас щипать будет! НГ на носу)))
Гость
