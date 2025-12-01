КДК рассмотрит оскорбительное поведение Баринова в отношении болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбительное поведение капитана и полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова по отношению к болельщикам. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«Локомотив» 26 ноября дома уступил «Спартаку» со счетом 2:3 в ответном матче 1/4 финала плей-офф «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Баринов сообщил «Спорт-экспрессу», что болельщики демонстрировали оскорбительные жесты, но позднее извинились.
«По матчу „Локомотив“ — „Спартак“ рассмотрим скандирования болельщиками „Спартака“ оскорбительных выражений. Рассмотрим оскорбительное поведение игрока „Локомотива“ Дмитрия Баринова в отношении болельщиков. Он приглашен на заседание», — сказал Григорьянц.
Заседание пройдет в четверг.
А то рассматривает оскорбительное поведение против КДК..???
