КДК РФС 4 декабря рассмотрит поведение тренера «Балтики» Талалаева

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 4 декабря рассмотрит поведение главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева в матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
В субботу «Балтика» дома обыграла «Спартак» со счетом 1:0. Талалаев был удален в первом тайме, в протоколе РПЛ отмечено, что специалист получил красную карточку за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.
«Болельщики „Балтики“ скандировали оскорбительные кричалки в адрес судьи. Рассмотрим удаление Ираклия Манелова за серьезное нарушение правил, — сказал Григорьянц. — Также рассмотрим удаление Андрея Талалаева за демонстрацию оскорбительного жеста в сторону резервного судьи матча. Неподобающее поведение команды за удаление футболиста и официального лица клуба. Заседание пройдет в четверг».
«Балтика» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном перед зимней паузой туре калининградская команда сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 7 декабря.
Полное неуважение к окружающим....
А вот разные мнения, кто за, кто против: "Das große Rätselraten um Manuel Neuer".
Будь здоров и не тужи.
Ну а обсуждать, стоило или нет, глупо, ибо дело сделано, фигуранты обозначены, точки над "i" расставлены.
Нам же с тобой теперь лишь остаётся давать этому субъективную оценку. Твою оценку я услышал и вник. Надеюсь и ты мою тоже.
Что это для тебя изменит, поменяет, если ты абсолютно не понимаешь о чём речь и что нынче в России откуда берётся и во что сводится ?
Живёшь ты в Германии 32 года, не тужишь, нечего не испытываешь, и главное - не ведаешь о предмете своего вопроса даже на долю процента... Ну и живи на здоровье.
Ну а то, что здесь - не надо..., не надо тебе этого ни знать, не пытаться понять, Витя, - много воды утекло, чтоб такие как ты даже в общих чертах представили что здесь, да как.
Вот на этом и закончим.
Знаешь, Макс, где нибудь на региональных соревнованиях, за подобные выходки, Талалаю могут и морду набить, в назидание, такие случае в России уже были. Он дождется, увидишь...
Ну а то, что заднюю дал... Ну так если яйца дверью прищемят, то любой как Лоретти запоёт... Иль не так, Инсаров ?
Конкретный пацан дал заднюю в своём интервью: ругаться не мог - сломана челюсть (шутка от меня о челюсти). Нецензурных ругательств не признаёт - были только хлопки в ладоши. Никаких провокационных жестов не было (были демоны, но испарились: всем всё показалось): он просто аккуратно поправил лангетку.
А я то думал, "что у него в душе шкварчало, а тож папироска шкварчала".
И ведь прав оказался. 🤔
Талалаеву респект, - со свиньями надо по- свински; Левникову и его шайке - ведро, швабру, и народное презрение.
А как назвать его поведение? Только блатняк. Мне, человеку видевшему много разных ДОСТОЙНЫХ тренеров, такого не понять...
Свободу Деточкину!!! Талалаеву и Ираклию!!!
1), ну не пахан он и не гений…
И сам себя таким не считает.
2), кто есть Талай ( позывной из Грозного).
- трудяга
- мотиватор
- молодой и амбициозный тренер
- да, несколько не сдержан. Но это легко поправимо.
Всем здоровья и удачи. Всем россиянам и всем людям на Земле.
