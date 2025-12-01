КДК РФС 4 декабря рассмотрит поведение тренера «Балтики» Талалаева

1764575689

01 декабря 2025, 10:54

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) 4 декабря рассмотрит поведение главного тренера калининградской «Балтики» в матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с московским «Спартаком». Об этом сообщил глава комитета .

В субботу «Балтика» дома обыграла «Спартак» со счетом 1:0. Талалаев был удален в первом тайме, в протоколе РПЛ отмечено, что специалист получил красную карточку за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.

«Болельщики „Балтики“ скандировали оскорбительные кричалки в адрес судьи. Рассмотрим удаление Ираклия Манелова за серьезное нарушение правил, — сказал Григорьянц. — Также рассмотрим удаление Андрея Талалаева за демонстрацию оскорбительного жеста в сторону резервного судьи матча. Неподобающее поведение команды за удаление футболиста и официального лица клуба. Заседание пройдет в четверг».