КДК РФС 4 декабря рассмотрит поведение тренера «Балтики» Талалаева

01 декабря 2025, 10:54
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 4 декабря рассмотрит поведение главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева в матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В субботу «Балтика» дома обыграла «Спартак» со счетом 1:0. Талалаев был удален в первом тайме, в протоколе РПЛ отмечено, что специалист получил красную карточку за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.

«Болельщики „Балтики“ скандировали оскорбительные кричалки в адрес судьи. Рассмотрим удаление Ираклия Манелова за серьезное нарушение правил, — сказал Григорьянц. — Также рассмотрим удаление Андрея Талалаева за демонстрацию оскорбительного жеста в сторону резервного судьи матча. Неподобающее поведение команды за удаление футболиста и официального лица клуба. Заседание пройдет в четверг».

«Балтика» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном перед зимней паузой туре калининградская команда сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 7 декабря.

Kosmos58
Kosmos58 ответ Vladimir808 (раскрыть)
02 декабря в 18:15
Молодец Талалай! А ссу дить нужно хЛев никова.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 декабря в 14:53
Не понятно...человек знает что его поведение освещается и прессой и телевидением....как он вообще может так себя вести на публике.....
Полное неуважение к окружающим....
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
02 декабря в 14:45
Вот кто держит Нойера в Баварии: "FC Bayern:Uli Hoeneß verteidigt Manuel Neuer".

А вот разные мнения, кто за, кто против: "Das große Rätselraten um Manuel Neuer".
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
02 декабря в 12:09
Ну во-первых, у меня диван тоже продавленный, а во-вторых, ж...па, тогда в тепле, у кого здоровье есть и вся жизнь впереди... А человека обречённого, ж....па в тепле не греет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
02 декабря в 11:50, ред.
Легко так говорить тем, у кого ж..па в тепле, а не на продавленном диване !!
112910415
112910415
02 декабря в 08:53
раскаялся же ... понять и простить
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
02 декабря в 07:58
Обмен мнениями состоялся)...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
02 декабря в 01:26
Макс, человеком надо оставаться всегда, во все времена.
Будь здоров и не тужи.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
02 декабря в 01:07, ред.
Кому что дозволено ... все тут и так знают, а если кто и не знает - его счастье (хоть и временное, но всё же).
Ну а обсуждать, стоило или нет, глупо, ибо дело сделано, фигуранты обозначены, точки над "i" расставлены.
Нам же с тобой теперь лишь остаётся давать этому субъективную оценку. Твою оценку я услышал и вник. Надеюсь и ты мою тоже.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
02 декабря в 00:59, ред.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    02 декабря в 00:35
      Futurista
      Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      02 декабря в 00:27
      Как говорится "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку"...и "быковать" не стоило...за это не только яйца могут прищемить)...
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Инсаров (раскрыть)
      01 декабря в 22:46, ред.
      Абаср...ть можно любого. Путное чёто сделать, да позитивное - тяжко и не в почёте , а вот абаср... ть, тут да (!), - хлебом не корми. Лично же я верю в то, что видел. А видел я как чел послал уродов туда, где им и место.

      Ну а то, что заднюю дал... Ну так если яйца дверью прищемят, то любой как Лоретти запоёт... Иль не так, Инсаров ?
      Инсаров
      Инсаров ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      01 декабря в 20:03, ред.
      Однако, поторопились вы отнести Талалаева к борцам с несправедливым судейством и поставить его в один ряд с выронившим знамя борьбы из своих ослабевших рук Станковичем. Я то думал , что это знамя теперь в надёжных руках. Ан - нет!
      Конкретный пацан дал заднюю в своём интервью: ругаться не мог - сломана челюсть (шутка от меня о челюсти). Нецензурных ругательств не признаёт - были только хлопки в ладоши. Никаких провокационных жестов не было (были демоны, но испарились: всем всё показалось): он просто аккуратно поправил лангетку.
      А я то думал, "что у него в душе шкварчало, а тож папироска шкварчала".
      эльхан 70
      эльхан 70
      01 декабря в 19:00
      может быть сначала расмотрим судейство в том мавтче?)) Талалаев молодец правильный жест в сторону судьи
      a-league
      a-league
      01 декабря в 18:13, ред.
      Тут надо разбираться не с поведением Талалаева, а с предвзятым и безнаказанным судейством Левникова. Ровно те же провокационные трюки с удалением он проделывал и в отношении Карпина, когда судил Ростов ..... барабанная дробь ..., ну кто бы мог подумать, конечно же со Спартаком (1-1), так что дело тут далеко не в Талалаеве, который, кстати, абсолютно по делу "взвился" после очередной наглой симуляции Маркиньоса и ЖК игроку Балтики
      jRest
      jRest
      01 декабря в 17:56
      Он пальцем показал: один гол мы всё-таки забьём...
      И ведь прав оказался. 🤔
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      01 декабря в 17:36, ред.
      Передайте армяну с русским паспортом (из КДК), что вся Россия матом орала на Левникова и его банду, которая в Калининграде гнобила провинцию, пользуясь своей безнаказанностью и вседозволенностью, но у которой нихрена не вышло.

      Талалаеву респект, - со свиньями надо по- свински; Левникову и его шайке - ведро, швабру, и народное презрение.
      Capral
      Capral ответ Vladimir808 (раскрыть)
      01 декабря в 17:29
      Приветствую, Володя!!!
      А как назвать его поведение? Только блатняк. Мне, человеку видевшему много разных ДОСТОЙНЫХ тренеров, такого не понять...
      Vladimir808
      Vladimir808 ответ K_SY116 (комментарий удален) (раскрыть)
      01 декабря в 16:09
      И Манееву. Игрок которого он зацепил, не травмировал, подчеркиваю- обошлось без травмы, слава Богу. Контакт, нарушение, это желтая карточка. Спартаковец играл роль убитого, а потом носился как лось. Дай Бог ему здоровья и всему футбольному миру.
      Свободу Деточкину!!! Талалаеву и Ираклию!!!
      Vladimir808
      Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
      01 декабря в 16:02
      Рад видеть тебя, Виктор!!!
      1), ну не пахан он и не гений…
      И сам себя таким не считает.
      2), кто есть Талай ( позывной из Грозного).
      - трудяга
      - мотиватор
      - молодой и амбициозный тренер
      - да, несколько не сдержан. Но это легко поправимо.
      Всем здоровья и удачи. Всем россиянам и всем людям на Земле.
      sv_1969
      sv_1969
      01 декабря в 15:47
      Ну вот еще один клиент на новогоднюю премию КДК! А если серьезно то как то не красит это его! Выдрессировал команду а себя не смог получается!
      Vilar
      Vilar
      01 декабря в 14:12
      Игрок Балтики Бевеев рассказывает о железной дисциплине в команде, которую установил Талалаев, но по его поведению видно, что сам он не является примером для игроков. Свой вульгарный артистизм он в полном объёме продемонстрировал в игре со Спартаком, да, и в остальных играх, всё время, пытается привлекать к себе внимание: бегает по тренерской зоне, как петух в клетке, машет руками-крыльями, пытаясь взлететь, когда взлететь не получается, начинает показывать непристойные жесты. Вызывает раздражение и неприязнь.
      2xyf75826hjs
      2xyf75826hjs
      01 декабря в 13:08
      Ну раз помогло и победили, то значит не совсем уж он не прав.
      nik9373
      nik9373
      01 декабря в 12:48
      "Балтику" поменяли местами со "Спартаком" в таблице?
      Capral
      Capral
      01 декабря в 11:53
      Дожились, блин, один, на ПК двух этажным матом кроет, в присутствии женщин, другой блатные жесты показывает судьям... Обычный пахан возомнил себя футбольным гением.
