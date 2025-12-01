Бывший главный тренер «Кайрата» Кекер умер в возрасте 46 лет

1764585157

01 декабря 2025, 13:32

Бывший главный тренер казахстанского футбольного клуба «Кайрат» умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Причины смерти не называются.

«Это невосполнимая и огромная потеря для всего клуба. Мы глубоко потрясены уходом человека, который более десяти лет был важнейшей частью системы „Кайрата“ и одним из тех, кто определял направление развития нашего футбола, — говорится в сообщении. — Кирилл Сергеевич был преданным своему делу профессионалом, строгим и справедливым наставником, человеком, который умел раскрывать потенциал молодых игроков и поддерживать их в самые важные моменты. Его вклад в развитие академии, первой команды и юношеской сборной Казахстана невозможно переоценить. „Кайрат“ выражает искренние соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича Кекера».

Кекер возглавил «Кайрат» в июне 2022 года после того, как в отставку был отправлен Курбан Бердыев, дважды побеждавший в чемпионате России во главе казанского «Рубина». Занимаемую должность Кекер покинул в апреле 2024 года. В 2025 году он работал с юношеской сборной Казахстана среди игроков не старше 19 лет и руководил академией «Кайрата».