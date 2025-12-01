Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияКазахстан. Премьер-лига 2025

Бывший главный тренер «Кайрата» Кекер умер в возрасте 46 лет

01 декабря 2025, 13:32

Бывший главный тренер казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Кирилл Кекер умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Причины смерти не называются.

«Это невосполнимая и огромная потеря для всего клуба. Мы глубоко потрясены уходом человека, который более десяти лет был важнейшей частью системы „Кайрата“ и одним из тех, кто определял направление развития нашего футбола, — говорится в сообщении. — Кирилл Сергеевич был преданным своему делу профессионалом, строгим и справедливым наставником, человеком, который умел раскрывать потенциал молодых игроков и поддерживать их в самые важные моменты. Его вклад в развитие академии, первой команды и юношеской сборной Казахстана невозможно переоценить. „Кайрат“ выражает искренние соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича Кекера».

Кекер возглавил «Кайрат» в июне 2022 года после того, как в отставку был отправлен Курбан Бердыев, дважды побеждавший в чемпионате России во главе казанского «Рубина». Занимаемую должность Кекер покинул в апреле 2024 года. В 2025 году он работал с юношеской сборной Казахстана среди игроков не старше 19 лет и руководил академией «Кайрата».

Подписывайся в ВК
Все новости
На Урале после ДТП с перевозившим футбольную команду автобусом завели дело
29 ноября
Матч Кубка Боливии завершился массовой дракой
28 ноября
ОфициальноУмер победитель Кубка СССР с московским «Динамо» Сергей Крестененко
25 ноября
Несколько фанатов «Спартака» избили болельщика ЦСКА возле «Лукойл Арены»
22 ноября
В ЦСКА ждут разбирательства в отношении избивших болельщика клуба
22 ноября
Массовая потасовка произошла в матче чемпионата Франции
21 ноября
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 