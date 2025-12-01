Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

В РФС рассказали об общении с представителями Федерации футбола КНДР

01 декабря 2025, 11:31

Представители Российского футбольного союза (РФС) на сборе женской команды смогли пообщаться с руководством Федерации футбола КНДР. Об этом рассказала директор департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.

Женская сборная России в ноябре провела сбор в Пхеньяне. Российские футболистки провели два товарищеских матча с командой КНДР (2:5, 1:1).

«Помимо футбола, удалось пообщаться с руководством Федерации футбола КНДР. Это большая удача, что коллеги оказались готовы встретиться, рассказать о своем опыте и даже провести экскурсию в главную академию для девочек, — сказала Сучкова. — Прежде всего меня интересовало, как выстроена их система подготовки футболисток, поскольку сборные КНДР — чемпионки мира среди команд в возрасте до 20 лет и до 17 лет. Их успех базируется прежде всего на четко выстроенной системе селекции. Есть региональные футбольные школы, которые отбирают детей из общеобразовательных школ районов, в которых внедрен футбол».

«По сути, это аналог нашего проекта „Футбол в школе“. Также есть самая главная футбольная школа, которая находится в Пхеньяне. Туда дважды в год отбирают самых талантливых детей, и для любой семьи это честь, если их ребенок попадает туда. Это интернат, где дети живут и учатся с 7 до 17 лет и по общеобразовательному профилю, и проходят футбольную подготовку. На этой базе и формируются юниорские и молодежные сборные, побеждающие на чемпионатах мира», — добавила она.

Сучкова рассказала, что в сборной КНДР тоже опираются на опыт европейских коллег. «Интересно, что в нашем стереотипе КНДР — закрытая страна. Но коллеги рассказали, что они изучают и европейский опыт ведущих лиг, и американский, — отметила она. — Методический совет все это изучает и последовательно внедряет. Звучит все логично и стройно. Дальше — вопрос дисциплины, чтобы это соблюдать. Это жесткая и очень конкурентная система».

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com Фото: Михаил Шапаев, РФС
В РФС не верят, что допуск в водном поло повлияет на ситуацию в футболе
26 ноября
В офисе РФС почтили память Никиты Симоняна
24 ноября
В РФС опровергли информацию об организации альтернативного чемпионата мира
18 ноября
В РФС назвали правильным уход Карпина из «Динамо»
17 ноября
В РФС рассказали о планах на 2026 год
09 ноября
РФС провел урок футбола на форуме в Самаре
06 ноября
Все комментарии
adekvat
adekvat
01 декабря в 13:28
Дисциплина, этим все сказано. Лучше выигрывать золото, чем добывать его с киркой.
A.S.A
A.S.A ответ shlomo2 (раскрыть)
01 декабря в 12:19
Здравствуйте, Анатолий! Спасибо, приятно слышать такое он Вас!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 