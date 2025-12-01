В РФС рассказали об общении с представителями Федерации футбола КНДР

1764577909

01 декабря 2025, 11:31

Представители Российского футбольного союза ( РФС ) на сборе женской команды смогли пообщаться с руководством Федерации футбола КНДР . Об этом рассказала директор департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.

Женская сборная России в ноябре провела сбор в Пхеньяне. Российские футболистки провели два товарищеских матча с командой КНДР (2:5, 1:1).

«Помимо футбола, удалось пообщаться с руководством Федерации футбола КНДР . Это большая удача, что коллеги оказались готовы встретиться, рассказать о своем опыте и даже провести экскурсию в главную академию для девочек, — сказала Сучкова. — Прежде всего меня интересовало, как выстроена их система подготовки футболисток, поскольку сборные КНДР — чемпионки мира среди команд в возрасте до 20 лет и до 17 лет. Их успех базируется прежде всего на четко выстроенной системе селекции. Есть региональные футбольные школы, которые отбирают детей из общеобразовательных школ районов, в которых внедрен футбол».

«По сути, это аналог нашего проекта „Футбол в школе“. Также есть самая главная футбольная школа, которая находится в Пхеньяне. Туда дважды в год отбирают самых талантливых детей, и для любой семьи это честь, если их ребенок попадает туда. Это интернат, где дети живут и учатся с 7 до 17 лет и по общеобразовательному профилю, и проходят футбольную подготовку. На этой базе и формируются юниорские и молодежные сборные, побеждающие на чемпионатах мира», — добавила она.

Сучкова рассказала, что в сборной КНДР тоже опираются на опыт европейских коллег. «Интересно, что в нашем стереотипе КНДР — закрытая страна. Но коллеги рассказали, что они изучают и европейский опыт ведущих лиг, и американский, — отметила она. — Методический совет все это изучает и последовательно внедряет. Звучит все логично и стройно. Дальше — вопрос дисциплины, чтобы это соблюдать. Это жесткая и очень конкурентная система».

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.