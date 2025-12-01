Тренер «Оренбурга-2» Грошев рассказал, что всегда был верен команде

1764579445

01 декабря 2025, 11:57

Номинант на приз «За верность» имени бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова главный тренер «Оренбурга-2» рад бороться за награду, так как всегда был верен клубу.

Грошев вошел в число номинантов на приз в категории «За преданность делу», также в списке находятся Михаил Бирюков и Сергей Семак (оба — «Зенит»), Сергей Бурдин, Эдуард Саркисов, Сергей Шахвердов (все — «Черноморец»), Алексей Поддубский (« СКА -Хабаровск»), Сергей Дудкин («Зенит», Пенза), Валерий Кондрашов («Волгарь»), Александр Кузнецов («Леон Сатурн»), Кирилл Матушанский («Звезда»), Алексей Завгородний, Александр Петров (оба — «Торпедо»), Николай Таран («Севастополь»), Павел Черных («Тюмень»), Владимир Никольский («Торпедо», Владимир).

«Благодарю за признание, рад быть номинированным. Много лет работаю во благо клуба в разных ролях, не задумывался о каких-то номинациях, — сказал Грошев. — Я всегда оставался верен своему делу, верен себе и команде. Благодарен за высокую оценку моей деятельности, буду стараться и дальше отдаваться команде, работать во благо клуба и на радость болельщикам».

В этой же категории на приз претендует администратор «Оренбурга-2» Николай Мыльников. «Я очень рад, что меня номинировали на награду за верность клубу. Рад, что такую номинацию вообще ввели — это очень важно. Немного людей работают подолгу в одном клубе, — сказал он. — И, конечно, мне очень приятно, что я в их числе и могу представлять родной футбольный клуб в этой номинации».

«Очень признателен „Оренбургу“ за то, что он дал мне возможность работать в этом клубе: сначала футболистом начиная с 2004 года, а затем — начальником команды „Оренбург-2“. Для меня спорт — это все, потому что начиная с детства я занимался футболом, потом был футболистом, теперь нахожусь в административной должности. Большое спасибо за то, что меня номинировали на этот приз. Получу я его или нет — это уже другой разговор».

О призе

Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Российского футбольного союза ( РФС ) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов «За верность» станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.