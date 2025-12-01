Обладательница «Золотого мяча» Бонмати сломала ногу на тренировке

1764569467

01 декабря 2025, 09:11

Полузащитник «Барселоны» и женской сборной Испании по футболу Айтана Бонмати получила перелом малоберцовой кости во время тренировки. Об этом сообщила пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

«Айтана Бонмати завершила тренировку из-за боли после неудачного приземления в результате случайного действия, — говорится в сообщении. — После обследований, проведенных медицинскими службами Королевской испанской футбольной федерации, у нее был диагностирован перелом левой малоберцовой кости. Она вернется в Барселону и присоединится к своему клубу, чтобы начать процесс восстановления».

Бонмати 27 лет, она выступает за «Барселону» на протяжении всей карьеры. Вместе с клубом футболистка семь раз выиграла Кубок Испании, шесть раз — чемпионат Испании, пять раз — суперкубок страны и трижды — Лигу чемпионов. В составе сборной Испании она стала чемпионкой мира 2023 года и серебряным призером чемпионата Европы 2025 года.

В 2023, 2024 и 2025 годах Бонмати побеждала в голосовании за «Золотой мяч» — награда, которая вручается лучшему игроку сезона по версии французского журнала France Football. В эти же годы ее признавали лучшим игроком по версии Международной федерации футбола.

Сборной Испании 2 декабря дома предстоит провести ответный матч полуфинальной стадии Лиги наций против команды Германии. Первая игра завершилась без голов. Победитель противостояния сыграет в финале турнира с француженками или шведками. В первой игре сборная Франции на своем поле победила команду Швеции (2:1).