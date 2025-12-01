Top.Mail.Ru
Обладательница «Золотого мяча» Бонмати сломала ногу на тренировке

01 декабря 2025, 09:11

Полузащитник «Барселоны» и женской сборной Испании по футболу Айтана Бонмати получила перелом малоберцовой кости во время тренировки. Об этом сообщила пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

«Айтана Бонмати завершила тренировку из-за боли после неудачного приземления в результате случайного действия, — говорится в сообщении. — После обследований, проведенных медицинскими службами Королевской испанской футбольной федерации, у нее был диагностирован перелом левой малоберцовой кости. Она вернется в Барселону и присоединится к своему клубу, чтобы начать процесс восстановления».

Бонмати 27 лет, она выступает за «Барселону» на протяжении всей карьеры. Вместе с клубом футболистка семь раз выиграла Кубок Испании, шесть раз — чемпионат Испании, пять раз — суперкубок страны и трижды — Лигу чемпионов. В составе сборной Испании она стала чемпионкой мира 2023 года и серебряным призером чемпионата Европы 2025 года.

В 2023, 2024 и 2025 годах Бонмати побеждала в голосовании за «Золотой мяч» — награда, которая вручается лучшему игроку сезона по версии французского журнала France Football. В эти же годы ее признавали лучшим игроком по версии Международной федерации футбола.

Сборной Испании 2 декабря дома предстоит провести ответный матч полуфинальной стадии Лиги наций против команды Германии. Первая игра завершилась без голов. Победитель противостояния сыграет в финале турнира с француженками или шведками. В первой игре сборная Франции на своем поле победила команду Швеции (2:1).

Источник: itar-tass.com Фото: ФК «Барселона»
112910415
112910415
02 декабря в 09:23
до свадьбы заживёт, будем надеяться !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
01 декабря в 13:23
Вот выздоровеет..., надо будет к ней Ямаля направить. Пусть его научит бить по мячу, а то на кучерявого, с его киксами, прям жалко смотреть стало !
A.S.A
A.S.A
01 декабря в 12:47
Если чесно женский футбол не смотрю, но один матч всё же глянул целенаправленно -это финал женской ЛЧ Арсенал - Барселона и там наши дамы одержал победу. Еще, сборная Англии стала победителем женского ЧЕ, обыграв Испанию....но ЗМ вручили этой испанке, которая проиграла оба финала....
Что сказать, здоровья ей!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
01 декабря в 12:39
Это потеря для команды. Здоровье Айтане.
shlomo2
shlomo2
01 декабря в 10:20
Всем Добра!

Поздравляю Саркиса с победой в группе "Без призов" ... красивая игра и красивая победа!... удачи в играх!
shlomo2
shlomo2
01 декабря в 10:17
Оригинальная формулировка.... "случайное действие" ... это как?
shur
shur
01 декабря в 10:02
...это уже становится "модно" ломаться на тренеровках, вторая заметка,там парень был сначала, за последнее время! Здоровья!
Гость
