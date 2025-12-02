Газзаев считает, что на приз «За верность» претендуют достойные тренеры

1764651714

На приз «За верность» имени бывшего игрока столичного «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова в категории «За вклад в российский футбол» претендуют достойные тренеры. Такое мнение высказал один из номинантов, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России .

Вместе с Газзаевым за победу в категории «За вклад в российский футбол» поборются Юрий Семин, Гаджи Гаджиев, Анатолий Давыдов, Сергей Семак и Олег Романцев.

«Среди номинантов собрано созвездие наших тренеров. Рад, что тренеры в целом вносят в клад в развитие отечественного футбола, они своей профессиональной деятельностью двигают его вперед, — сказал Газзаев. — Все номинанты вносили и продолжают вносить новое для истории российского футбола. Каждый достоин победы, каждый внес огромный вклад в отечественный футбол».

Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Российского футбольного союза ( РФС ) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов «За верность» станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.