Челестини оценил гол Алеррандро, номинированный на приз имени Пушкаша

Гол бразильского нападающего ЦСКА Алеррандро, который номинировали на премию Международной федерации футбола (ФИФА), быт фантастическим. Такое мнение журналистам высказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.
«Фантастический гол он забил. Здесь нечего сказать. Если бы он еще забивал, было бы более ценно. Там еще Ламин Ямаль представлен, но для меня важнее гол Алеррандро», — сказал Челестини.
ФИФА 13 ноября опубликовала список голов, которые номинированы на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую за самый красивый гол года. В него попал гол Алеррандро через себя за бразильскую «Виторию» в матче с «Крузейро» 19 августа 2024 года.