Челестини оценил гол Алеррандро, номинированный на приз имени Пушкаша

02 декабря 2025, 14:41

Гол бразильского нападающего ЦСКА Алеррандро, который номинировали на премию Международной федерации футбола (ФИФА), быт фантастическим. Такое мнение журналистам высказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

«Фантастический гол он забил. Здесь нечего сказать. Если бы он еще забивал, было бы более ценно. Там еще Ламин Ямаль представлен, но для меня важнее гол Алеррандро», — сказал Челестини.

ФИФА 13 ноября опубликовала список голов, которые номинированы на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую за самый красивый гол года. В него попал гол Алеррандро через себя за бразильскую «Виторию» в матче с «Крузейро» 19 августа 2024 года.

CCCP1922
CCCP1922
02 декабря в 17:40
Где играет футболист, в России? Тема закрыта!!!!
a7pxr55r8s86
a7pxr55r8s86
02 декабря в 15:45
Засудят и ничего не дадут, как пить дать.
Гость
