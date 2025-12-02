Челестини оценил гол Алеррандро, номинированный на приз имени Пушкаша

1764675714

Гол бразильского нападающего ЦСКА , который номинировали на премию Международной федерации футбола ( ФИФА ), быт фантастическим. Такое мнение журналистам высказал главный тренер ЦСКА .

«Фантастический гол он забил. Здесь нечего сказать. Если бы он еще забивал, было бы более ценно. Там еще Ламин Ямаль представлен, но для меня важнее гол Алеррандро», — сказал Челестини.