Семак претендует на приз «За верность» в категории «За преданность делу»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак стал номинантом приза «За верность» имени бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова в категории «За преданность делу».
В число номинантов в данной категории также вошли Михаил Бирюков («Зенит»), Сергей Бурдин, Эдуард Саркисов, Сергей Шахвердов (все — «Черноморец»), Алексей Поддубский («СКА-Хабаровск»), Максим Грошев, Николай Мыльников (оба — «Оренбург»), Сергей Дудкин («Зенит», Пенза), Валерий Кондрашов («Волгарь»), Александр Кузнецов («Леон Сатурн»), Кирилл Матушанский («Звезда»), Алексей Завгородний, Александр Петров (оба — «Торпедо»), Николай Таран («Севастополь»), Павел Черных («Тюмень»), Владимир Никольский («Торпедо», Владимир).
Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов «За верность» станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.
Приз был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК «Дело» в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за выдающиеся достижения в спорте и исключительную верность футболу и своему клубу. Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщики независимо от клубных пристрастий. По словам Дегтярева, приз поможет молодежи выбрать правильные моральные ориентиры среди футболистов.
Никто ,ни разу не кинул камень в его сторону!!!!
Ну просто побудет в номинантах...что уже почётно....
Там и Сёмин...и Газзаев....и Романцев...и много других исторических личностей из нашего футбола....
И сам Богданыч и люди его туда определившие понимают ....где номинанты а где реально претендующие....
Скажу словами кролика из "Винни Пуха"........"И незачем так орать!!"
