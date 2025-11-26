Семак претендует на приз «За верность» в категории «За преданность делу»

1764163201

сегодня, 16:20

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» стал номинантом приза «За верность» имени бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова в категории «За преданность делу».

В число номинантов в данной категории также вошли Михаил Бирюков («Зенит»), Сергей Бурдин, Эдуард Саркисов, Сергей Шахвердов (все — «Черноморец»), Алексей Поддубский (« СКА -Хабаровск»), Максим Грошев, Николай Мыльников (оба — «Оренбург»), Сергей Дудкин («Зенит», Пенза), Валерий Кондрашов («Волгарь»), Александр Кузнецов («Леон Сатурн»), Кирилл Матушанский («Звезда»), Алексей Завгородний, Александр Петров (оба — «Торпедо»), Николай Таран («Севастополь»), Павел Черных («Тюмень»), Владимир Никольский («Торпедо», Владимир).

Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Российского футбольного союза ( РФС ) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов «За верность» станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.