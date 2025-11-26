Семак претендует на приз «За верность» в категории «За преданность делу»

Top.Mail.Ru
 
 
 
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак стал номинантом приза «За верность» имени бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова в категории «За преданность делу».

В число номинантов в данной категории также вошли Михаил Бирюков («Зенит»), Сергей Бурдин, Эдуард Саркисов, Сергей Шахвердов (все — «Черноморец»), Алексей Поддубский («СКА-Хабаровск»), Максим Грошев, Николай Мыльников (оба — «Оренбург»), Сергей Дудкин («Зенит», Пенза), Валерий Кондрашов («Волгарь»), Александр Кузнецов («Леон Сатурн»), Кирилл Матушанский («Звезда»), Алексей Завгородний, Александр Петров (оба — «Торпедо»), Николай Таран («Севастополь»), Павел Черных («Тюмень»), Владимир Никольский («Торпедо», Владимир).

Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов «За верность» станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.

Приз был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК «Дело» в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за выдающиеся достижения в спорте и исключительную верность футболу и своему клубу. Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщики независимо от клубных пристрастий. По словам Дегтярева, приз поможет молодежи выбрать правильные моральные ориентиры среди футболистов.

particular
particular
сегодня в 17:47, ред.
Раньше сказали бы так, - "не те оглобли, не в те ворота"...
112910415
112910415
сегодня в 17:46
пусть будет,конечно
shur
shur
сегодня в 17:36, ред.
...один из немногих игроков,будучи действующим, сменяя много известных Клубов,остался с положительной характеристикой!
Никто ,ни разу не кинул камень в его сторону!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:25, ред.
Чтож на Семака то набросились...
Ну просто побудет в номинантах...что уже почётно....
Там и Сёмин...и Газзаев....и Романцев...и много других исторических личностей из нашего футбола....
И сам Богданыч и люди его туда определившие понимают ....где номинанты а где реально претендующие....
Скажу словами кролика из "Винни Пуха"........"И незачем так орать!!"
Rupertt
Rupertt
сегодня в 17:24
Многие тренеры приходят и уходят, не оставляя следа. А Семак в «Зените» — это не просто работа, это история. Человек прошёл путь от капитана команды до тренера, который держит клуб на вершине. В нынешнем футболе, где всё решают деньги и быстрые результаты, такая преданность ощущается особенно ярко.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
сегодня в 17:01
За верность д.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:56, ред.
Если уж Семак претендует на этот приз, Бог знает по каким критериям, то в таком случае его Босс, Алексей Борисович более достоин такой награды. Уж он то точно пашет не покладая рук и не жалея государственных денег больше всех на процветание и благо его клуба в российском футболе вот уже два десятка лет.
K_SY116
K_SY116
сегодня в 16:46
Сомнительно
Capral
Capral
сегодня в 16:45, ред.
Что значит за преданность делу? Это как- всю жизнь играл в футбол и не стоял у станка? Я не очень понимаю значения этой премии. Если говорить непосредственно о работе тех или иных номинантов, то Семак под очень большим вопросом... Ну какой он труженик? Чем он занимается? Он что руководит командой, придумывает новые игровые тренерские схемы, вносит свой вклад в развитие футбола? Ничего подобного, изображает из себя великого деятеля и создаёт видимость кипучей повседневной деятельности. А если предельно откровенно, то ничего не делает, плывёт по течению и деградирует с каждым новым сезоном всё больше и больше... Игроки под его руководством не растут и не развиваются, а некоторые, как тот же Соболь- вообще увядают. Хорошо еще, Глушка, окончательно не пропал. Вобщем, надо бы разобраться в этом вопросе.
