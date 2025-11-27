Top.Mail.Ru
 
 
 
Футболист ЦСКА Алеррандро надеется выиграть премию ФИФА имени Пушкаша

сегодня, 08:06

Бразильский нападающий ЦСКА Алеррандро счастлив войти в число номинантов премии Международной федерации футбола (ФИФА) имени Ференца Пушкаша.

Алеррандро вошел в число номинантов на премию Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол.

«Я очень счастлив. Надеюсь, что смогу победить. Думаю, что у меня получился классный гол», — сказал Алеррандро.

Алеррандро забил мяч в ворота «Крузейро» 19 августа 2024 года, выступая за бразильскую «Виторию». Он отличился ударом через себя. На награду претендуют еще 10 футболистов, в том числе испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. В число номинантов попали авторы голов, забитых в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года.

Алеррандро 25 лет, он выступает за ЦСКА с февраля 2025 года. В текущем сезоне нападающий забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах во всех турнирах.

Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:23
достойные номинанты премии им. Пушкаша))
посмотрю, что за гол армейца
Гость
