Футболист ЦСКА Алеррандро надеется выиграть премию ФИФА имени Пушкаша

1764219992

сегодня, 08:06

Бразильский нападающий ЦСКА счастлив войти в число номинантов премии Международной федерации футбола ( ФИФА ) имени Ференца Пушкаша.

Алеррандро вошел в число номинантов на премию Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол.

«Я очень счастлив. Надеюсь, что смогу победить. Думаю, что у меня получился классный гол», — сказал Алеррандро.

Алеррандро забил мяч в ворота «Крузейро» 19 августа 2024 года, выступая за бразильскую «Виторию». Он отличился ударом через себя. На награду претендуют еще 10 футболистов, в том числе испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. В число номинантов попали авторы голов, забитых в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года.