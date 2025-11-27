Футболист ЦСКА Алеррандро надеется выиграть премию ФИФА имени Пушкаша

Бразильский нападающий ЦСКА Алеррандро счастлив войти в число номинантов премии Международной федерации футбола (ФИФА) имени Ференца Пушкаша.
Алеррандро вошел в число номинантов на премию Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол.
«Я очень счастлив. Надеюсь, что смогу победить. Думаю, что у меня получился классный гол», — сказал Алеррандро.
Алеррандро забил мяч в ворота «Крузейро» 19 августа 2024 года, выступая за бразильскую «Виторию». Он отличился ударом через себя. На награду претендуют еще 10 футболистов, в том числе испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. В число номинантов попали авторы голов, забитых в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025 года.
Алеррандро 25 лет, он выступает за ЦСКА с февраля 2025 года. В текущем сезоне нападающий забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах во всех турнирах.
посмотрю, что за гол армейца
